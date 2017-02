"Hoy no necesitás una discográfica para que te escuche todo el mundo"

El cantautor venezolano Carlos Baute, que realiza una gira por distintas ciudades de la Argentina, consideró ayer valioso el aporte de las tiendas digitales a la música "porque la gente programa lo que quiere escuchar" y señaló que "hoy la música llega al mundo entero y no necesitás una discográfica".

Baute, que trabaja en la grabación de un nuevo disco, decidió aplicar una política de singles que ha lanzado con su video respectivo y que le ha permitido ganar millones de escuchas en las tiendas digitales con artistas de reggaeton como "Amor y Dolor" con Alex y Fido, "Ando Buscando" con Piso 21 y "Perdimos el Control".

El venezolano está de gira por la Argentina, ya actuó en La Rioja y en San Genaro, el 13 de febrero actuará en el Teatro Luxor en Carlos Paz, el 17 en la fiesta Fray de las Mil Canciones en Catamarca y el 11 de marzo en la Fiesta del Trigo en la ciudad de Tres Arroyos.

Sobre todo esto Baute charló con Télam:





Télam:-¿Estas preparando nuevo disco? ¿Estás produciéndolo o estás haciendo "demos"?

Carlos Baute:-No, ya tengo varias canciones. Llevo 4 años sin sacar disco, o sea imagínate. Lo que pasa es que quise sacar single por single porque estaba haciendo una producción diferente en una onda pop urbana y era una prueba a la discográfica. Ellos me decían que era imposible de difundir y complicado, pero yo les dije que quería estar en los bares, en las discotecas, en los gimnasios y en el mundo digital, que el que no está allí no está en ningún lado hoy día o no va a estar en un futuro. La radio es importante, pero no es lo único importante. Al final ha funcionado cada tema, salimos con "Perdimos el Control" que fue una locura, "Amor y Dolor" siguió funcionado y yo cambié y dije "vamos con otro tema": "Ando Buscando". Estamos haciendo cosas diferentes y sacando temas, estoy ahorita produciendo el tema que viene para mayo.

T:- Sos de una generación que vivió esa cultura del single; ¿cómo es volver a trabajar como se hacía en los 60 y los 70?

CB:-Me encanta. Creo que estás con sonido más fresco y tienes más oportunidades de estar "update" con las canciones y los sonidos. ¿Qué sucede? Yo me quemo las neuronas haciendo 40 o 50 temas para un disco, que son 10 o 12, y te ponen 2 en radio. En cambio, ahora te trabajo por single y entonces toda mi energía, mi experiencia y mis ganas están en un tema que sale redondo. Las canciones pueden salir en 3 minutos, pero arreglarlas, darlas vuelta, poner un puente mejor tarda tiempo.





MUSICA DE FUSION

T:-¿Te gusta más esa fusión con estos estilos o también con el folclore?

CB:-Sí, la próxima canción tiene algo de folclore, pop y urbano, es una bomba. Estas cosas que estamos haciendo son muy ricas, estas canciones que escuchas de los reggaetoneros son poperas, melódicas, bonitas y lindas con una base fuerte, pero no triunfan con una canción de reggaetón. Nicky Jam, grandísimo, enorme, una canción de esas duras no la escucha nadie. Los reggaetoneros duros se han adaptado y meten canciones románticas, lo que ellos llaman romantic style, porque ven que en un show cantan 20 reggaetones seguidos y se va el público, es muy difícil aceptar eso. Es como el rock heavy metal al thrash metal, hay muchos géneros y lo que está mandando son estas canciones pop urbanas. Pero el reggaetón duro duro como Cosculluela y tal, él funciona con las canciones melódicas, las que son duras no. Tú lo ves en su portal, 300 millones en una canción bella y melódica, eso es pop y la tocas con una guitarra y quedas loco.