"Hoy, Racing es Disney", aseguró el "Turco" García"

"Como jugador, me fui cuando Racing no era esta institución. Hoy, Racing es Disney, está muy bien en todo. Entonces, estoy contento por trabajar en una institución modelo y por volver al club que, prácticamente, me dio la oportunidad de jugar en la Selección. Estoy agradecido cien por ciento", enfatizó.

Su intención a futuro es dirigir y no piensa en ser dirigente. "Quiero volver a dirigir, quiero estar como estaba antes. No me interesa ser dirigente, pero uno nunca sabe, como le pasó a Verón. Hoy por hoy quiero estar bien acá, cosechar experiencia y ver si el día de mañana puedo dirigir", sentenció.

El amor del "Turco" por la "Academia" se forjó también por los malos momentos que pudo sobrellevar. "En Racing pasé una etapa difícil, más en lo económico que en lo futbolístico, pero traté de sobrepasar esas cosas feas de no cobrar, de no saber dónde íbamos a entrenar o concentrar. Uno se quejaba, pero después te costaba decir 'me voy de Racing'. Tiene un 'no sé qué', como el tango", afirmó.