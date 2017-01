Hoy retoma sus funciones el personal de seguridad privada del Hospital Regional

En muchas oportunidades no se hacen públicos los padecimientos que atraviesan los trabajadores de la salud cuando ingresan personas heridas en la guardia del Hospital Regional . Es que en medio del servicio de atención médica padecen maltratos verbales y, a veces, físicos.Ante la falta del personal de seguridad privada en el Hospital Regional, el cual dejó de prestar servicio en la última semana “por falta de pago”, la situación se volvió delicada, particularmente en la guardia. Ante ese panorama, el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Comodoro, Gerardo Coronado, amenazó ayer temprano con un paro de actividades.Para el dirigente, "se llega a esto porque se planteó a la dirección del hospital que habían sacado la seguridad privada y sólo quedó la guardia estatal con un solo policía que no tiene esa única función, sino también hace rondín en los sectores del primer y segundo piso".De este modo, "queda el servicio de guardia descubierto y sin personal de seguridad", recordando que durante el fin de semana "intentaron agredir a un enfermero y siempre hay agresiones verbales a los médicos".Según Coronado, en la guardia del centro asistencial en el último año “no sólo hubo agresiones", sino también "robos, tiroteos en la guardia... están las marcas de las balas y nunca hubo solución”.En ese marco, el secretario de ATE cuestionó que desde la dirección del hospital “lo que hacen es reducir el gasto sacando a la guardia de seguridad privada y quedando al descubierto toda la gente que trabaja en el sector".La seguridad privada con la que contaba el nosocomio local se desempeñaba en el sector de portería, tanto en el primer como segundo piso, "pero no en la guardia", que "es un sector importante que cuenta con once puertas de accesos".Desde ATE anunciaron ayer por la mañana que el lunes comenzarían con una retención de servicios si no se solucionaba el inconveniente con el personal de seguridad, y amenazaron que sólo atenderían urgencias.SEGURIDAD GARANTIZADAEl director del Hospital Regional, Luis Cisneros, no le restó importancia al asunto y efectuó las gestiones correspondientes con el Ministerio de Salud de la provincia para recuperar la prestación de la empresa de seguridad privada NYC.“Mañana (por hoy) ya tenemos de nuevo al personal privado de seguridad en la guardia y también a un efectivo policial que fue comprometido por la Unidad Regional”, ratificó Cisneros en Radio del Mar.Asimismo, reconoció que fue apresurado el reclamo y “desmedido” porque de ninguna manera se pretendía dejar a la guardia medica desprovista de protección. Se consiguió que se pague la deuda con la contratista, “algo que no corresponde a esta dirección”, y así continúa el trabajo conjunto de los distintos sectores de trabajadores del Hospital Regional.Con esta novedad, el paro que se había anunciado para el lunes por parte de los trabajadores estatales quedó desactivado. Por otro lado, el director del centro asistencial reflexionó que “la verdad es que no tendríamos que trabajar custodiados; esto es un hospital para atender a los vecinos de la ciudad, pero debido a los niveles de violencia que afectan a toda la comunidad, este tema de la seguridad aparece como tan importante".