Hoy se pedirá el sobreseimiento del comisario Alejandro Pulley

La juez penal Daniela Arcuri escuchará hoy los fundamentos que esgrimirá el abogado particular, Alejandro Fuentes, para reclamar el sobreseimiento de Alejandro Pulley, el ex jefe de la Unidad Regional de Trelew que fuera imputado por cohecho pasivo (coimas) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ello, por la supuesta protección que le habría brindado a la ciudadana paraguaya, Guillermina Ferreira Almada, quien en el inicio de la causa "julio del año pasado "fue imputada por cohecho activo.

Hay que tener presente que ellos figuran comprometidos en la causa en la que también están el ciudadano colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa; César Alejandro "Chatrán" Hernández y el oficial del policía, Pedro Lázaro Benítez.

Si bien en un principio estuvieron todos incluidos en la misma investigación, que fue declarada compleja, con el correr de los meses se separó en dos partes: por un lado la relacionada con la prostitución y por el otro las de estafas y robos de vehículos. En las primeras actuó el fiscal general, Martín Cárcamo, y en las restantes -que perdieron el carácter de compleja- la fiscal general Camila Banfi.

En el caso del oficial Benítez se presentó un acuerdo de juicio abreviado, tal como lo anunció El Patagónico, y la audiencia se realizará el 10 de mayo. El policía fue acusado por encubrimiento agravado, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena que ya aceptó es de 3 años y a ello se agregarán 6 años de inhabilitación para ejercer la función pública.

Su acusación la realizó la fiscal Banfi, quien también investigó a Cuellar Gamboa –este se encuentra además investigado por el fiscal Cárcamo por explotación económica de la prostitución—y “Chatrán” Hernández.

Por estos dos últimos, el lunes se llevó a cabo la audiencia preliminar en la Oficina Judicial. Allí, Cuellar Gamboa fue asistido por la defensora pública Viviana Barillari y Hernández, por la defensora pública, Lilián Bórquez.





NO CUMPLE LOS REQUISITOS

En la audiencia preliminar que presidió la juez natural de la causa, Daniela Arcuri, la defensora Bórquez planteó la nulidad de la acusación presentada por la fiscal Banfi respecto de Hernández y reclamó el sobreseimiento. Ello porque entendió que la acusación fiscal no cumple los requisitos mínimos que postula el artículo 291 del Código Procesal Penal. Es decir, no tiene un relato preciso y circunstanciado del hecho, sino que se limita a indicar que Hernández estafó a una víctima que se identificó, pero no indica cuándo, cómo y dónde se produjeron los hechos, algo con lo cual coincidió la juez por verse vulnerado el derecho de defensa.

En tanto la defensora de Cuellar Gamboa efectuó un planteo similar y también coincidió la juez, aunque respecto a los delitos de estafa. De todas maneras, la magistrada le otorgó tres días a la Fiscalía para que subsane los defectos de la acusación, algo que no compartió la defensora Bórquez y por tal motivo planteó la revocatoria porque sostuvo que los defectos denunciados no son subsanables, sino sustanciales, y darle más tiempo a la Fiscalía sería alargar el proceso indebidamente.

La revocatoria finalmente fue rechazada por la juez natural y se resolvió otorgar tres días a la Fiscalía, plazo que vencerá mañana.