Hoy se reúnen Linares y Britapaja por el acueducto

Hoy, en horario a definir, el intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja, recibirá a Carlos Linares, que el día viernes había confirmado esta reunión en la que se buscará poner punto final a la polémica que generó la determinación del titular del Ejecutivo sarmientino de frenar las obras finales de repotenciación del acueducto “Comodoro necesita que se dé prioridad a la obra del acueducto porque el agua es un recurso de todos y tiene que ser un tema primordial para la región sur”, afirmó ayer el intendente de Comodoro.En ese marco, el jefe comunal manifestó que “este debate es sin sentido porque está claro la necesidad que tenemos del recurso hídrico y en estos momentos no es necesario plantear situaciones a veces hasta ridículas respecto al uso y consumo”.Asimismo, señaló que “el proyecto de la traza del acueducto no fue algo improvisado en un papel, es una obra que fue proyectada en su momento, avalada y evaluada por los profesionales y técnicos en el tema”.En esa línea, Linares confirmó que “voy a viajar a Sarmiento para hablar cara a cara con Britapaja porque el uso del agua es un derecho público que debe ser prioritario en la región sur. Hay que trabajar en esto y destrabar el conflicto”.“Si se termina la repotenciación del acueducto, sin dudas el año que viene podremos tener un mejor verano”, afirmó y dijo que “solicitamos a Provincia que se priorice la obra de la toma del acueducto, teniendo en cuenta que las bombas ya están al límite”.Linares ratificó su postura sobre el tema. “No tengo dudas que el problema se solucionará con una mesa de trabajo unida. Creo que Sarmiento es un complemento para Comodoro, tenemos un fuerte vínculo con su gente y si un intendente a veces discute cuestiones o piensa diferente, no significa que su gente piense igual”.Por otra parte, anticipó las acciones que se llevan adelante con la SCPL y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para ampliar los caudales de agua que ingresan a Comodoro.“Estamos trabajando en un proyecto interesante con la SCPL sobre la posibilidad de un manantial en la zona norte, puntualmente en Petroquímica, algo que nos brindaría una importante provisión de agua a la ciudad”, reveló.Finalmente, sostuvo que “el secretario de Infraestructura, Abel Boyero, se reunió con autoridades del ENOHSA en Buenos Aires para avanzar en proyectos sobre la distribución de agua, sobre todo en las fracciones 14 y 15 donde dentro de la obra del acueducto, se podría hacer un tendido de cañerías para abastecer a esa zona”.El intendente Carlos Linares se reunirá hoy, en Sarmiento, con su par Ricardo Britapaja, con quien buscará llegar a un acuerdo que permita poner en marcha las obras finales de repotenciación del acueducto, frenadas por disposición del jefe comunal de la ciudad de los Lagos.