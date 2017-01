El Patagónico | Deportes - 27 enero 2017 Hoy se reunirá el equipo argentino de Copa Davis El equipo, que comanda Daniel Orsanic, está conformado por Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Guido Pella y Leonardo Mayer. Es para charlar y conocer el estadio de la serie ante Italia que se jugará del 3 al 5 de febrero.

El equipo argentino de Copa Davis de tenis, conformado por Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Guido Pella y Leonardo Mayer, se reunirá hoy a las 11 en Parque Sarmiento, el escenario de la serie con Italia prevista del 3 al 5 de febrero próximo por el Grupo Mundial, con el fin de charlar y conocer el estadio con capacidad para 7.000 espectadores.

Argentina, conducida el capitán Daniel Orsanic, iniciará así la defensa del título conseguido el 27 de noviembre de 2016 frente a Croacia, en Zagreb.

Schwartzman (54), Zeballos (68), Pella (81) y Mayer (146) se entrenan en estos días por separado y todavía no está definido cuando lo harán oficialmente en el polvo de ladrillo de Parque Sarmiento.

El equipo argentino no contará con Juan Martín del Potro (39) y Federico Delbonis (44), los dos singlistas que obtuvieron los triunfos decisivos en Zagreb, en noviembre pasado y en la final ante Croacia, quienes no estarán afectados a esta serie por diversas cuestiones.

Italia, en tanto, jugará con Paolo Lorenzi (43), Fabio Fognini (48), Andreas Seppi (89) y Simone Bolelli (130 en el ránking de dobles).

El conjunto "azzurro" enfrentó a su par argentino por los cuartos de final de la edición 2016 del tradicional certamen de seleccionados. Ocurrió en Pesaro, en julio pasado, y el triunfo correspondió al elenco albiceleste por 3-1.

