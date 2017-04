Hoy se sabrá si comienza el juicio por el asesinato de Néstor Vázquez

La primera jornada del debate por el homicidio del dirigente del gremio de la construcción, Néstor Vázquez, no pudo iniciarse ayer ante la recusación que presentó el defensor Alberto Lucciani contra los jueces Raquel Tassello y Martín Cosmaro. Los denunció ante el consejo de la Magistratura por una causa anterior.

Desde un principio de la investigación que la causa por el crimen del subdelegado de la UOCRA, Néstor Fabián Vázquez, fue compleja y sufrió suspensiones. Por ejemplo la audiencia preliminar se desarrolló a lo largo de un mes entre interrupciones y estrategias defensivas para que no fuera elevada a juicio.

No obstante, los imputados Misael Henríquez, Claudio “El Gallo” Vera y Miguel Baeza, llegaron al tan ansiado debate para los familiares de Vázquez, quien el 17 de marzo de 2014 fue ejecutado de dos disparos en un presunto ajuste de cuentas de la interna sindical del gremio de la construcción.

El tribunal de debate ayer estuvo presidido por la juez penal Gladys Olavarría, e integrado por sus pares Martín Cosmaro y Raquel Tassello. Por el Ministerio Público Fiscal estuvo el fiscal general Adrián Cabral; por la querella asistió el abogado Sergio Romero en representación de la madre de la víctima, Olga Cañupan.

La defensa de Vera está a cargo del penalista Alberto Lucciani, la de Henríquez por Alejandro Fuentes y la de Baeza por el defensor público, Esteban Mantecón.

En el comienzo de la audiencia de juicio Lucciani se refirió a la presentación de recusación contra Tassello y Cosmaro que efectuó el viernes último en el Consejo de la Magistratura de la provincia. Se trata de otra causa que no se relaciona con la presente.

Pero a su entender "existe un temor fundado de parcialidad y animosidad que puede generar dicha denuncia ante los miembros del tribunal de juicio". El defensor aseguró que su presentación no “llevaba un ánimo dilatorio”, sino que pidió que se le “dé curso a la recusación y se provean las subrogancias de ley”.

Por su parte, los defensores de Henríquez y de Baeza no realizaron manifestación alguna respecto del planteo debido a que lo consideraron como una situación particular que a ellos no los afectaba.

En tanto el fiscal -luego de un cuarto intermedio para analizar las actuaciones- analizó las causas objetivas y subjetivas establecidas en la Ley para solicitar la recusación de un juez y entre ellas se encuentra el haber formulado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

"Efectivamente ésta se realizó por el defensor el 20 de abril de 2017 y está dirigida contra dos jueces que integran este tribunal", sostuvo Cabral. A su entender, se da la causal objetiva, es decir la denuncia por parte del defensor a dos miembros del tribunal y “asiste razón al planteo” del defensor, concluyó.

A continuación, el abogado querellante hizo propio el argumento del fiscal y afirmó que asiste razón al planteo de la defensa de Vera, por cual acompañó y adhirió a lo solicitado por el acusador público. La presidente del tribunal afirmó que hoy a las 8:30 dará a conocer una resolución.





EL HOMICIDIO

Según la acusación fiscal, el asesinato a ventilar en el debate oral y público ocurrió en el marco de una interna sindical de la UOCRA. En ese contexto, 17 de marzo de 2014 Vázquez fue engañado y llevado por una joven hasta el predio del Club Deportivo Roca, en el barrio Isidro Quiroga.

Entre las 19 y las 21 de ese día la víctima se encontró con los tres acusados. Según la misma investigación, Vera le efectúa al menos dos disparos de arma de fuego. Uno impacta en la cabeza de la víctima y el otro en el pecho para dejarlo tirado en el lugar sin vida.

El cuerpo fue descubierto al día siguiente por el cuidador del predio. Meses después los investigadores policiales secuestran el arma que llevaba consigo Baeza, la cual según las pericias se corresponde con los proyectiles extraídos al cuerpo de la víctima.

El caso está calificado como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de coautores para Baeza, Vera y Henríquez.