El Patagónico | Regionales - 15 diciembre 2016 "Hubo gobernadores que me defraudaron"

El gobernador Mario Das Neves lamentó la actitud asumida por otros gobernadores ante la Nación y en contra de los trabajadores en la discusión por Ganancias. "Hubo gobernadores que me defraudaron, algunos de la Patagonia", expresó. Y agregó: "nosotros queremos ser convocados siempre", y cuestionó esa falta de convocatoria.

Y citó un ejemplo contundente: "en el tema minería anunciaron que iban a haber inversiones por $1.000 millones y no nos consultaron y les reiteré ante todos los senadores que en esta provincia mientras yo sea gobernador no vamos a permitir inversiones mineras porque queremos que la gente viva bien, sin contaminación y con la mejor calidad de vida".

Y volviendo al comportamiento de algunos gobernadores, en este caso de provincias del noroeste y noreste del país dijo categórico: "ví a algunos que se entregaban y se regalaban. En la política no se regala nada".





Fuente: