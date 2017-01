Humanidades ofrece carreras vinculadas al campo profesional, docencia e investigación

Las propuestas académicas presentadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ) se encuentran distribuidas en tres líneas de trabajo: profesorados, tecnicaturas y licenciaturas.Los profesorados trabajan a partir de la formación docente e incluyen las carreras orientadas a Historia, Geografía, Letras y Ciencias de la Educación. “Son carreras que siempre van a generar una oportunidad de formación muy amplia, porque las personas que la estudian no solamente aprenden a dar clases, sino que ejercen la profesión en muchos ámbitos. Además, siempre se actualizan para dar mayor posibilidad de estudio a los egresados”, explicó la decana de la FHCS, Graciela Iturrioz.Respecto a las tecnicaturas, se pueden estudiar en un período de corta duración y permiten especializarse en el campo del Turismo, Geografía, la gestión y mediación cultural, y en redacción y corrección de textos.Mientras que las licenciaturas representan distintos campos de conocimientos como son Ciencia Política, el Turismo, la Gestión Ambiental, el Trabajo Social, la Comunicación Social, la Historia, la Geografía y Letras.“Estas licenciaturas como variadas, actuales y también tendientes a generar ámbitos de formación y de ejercicio profesional de distinto tipo. Con esto quiero decir que no hay una sola posibilidad de desempeño laboral, sino que son muchas y los campos de conocimientos están continuamente abriéndose”, sostuvo la decana."TRABAJAR EN NUEVOS CAMPOS"La vicedecana de la FHCS, Claudia Coicaud, manifestó: “es de suma importancia pensar continuamente en la oferta de carreras para la región, no sólo en las ciudades. Por eso nuestra facultad ha hecho un gran esfuerzo estos últimos años en pensarse en ciudades en donde no había estado, llevando por ejemplo, la Licenciatura en Turismo a Puerto Madryn”.En este sentido, las profesionales destacaron el accionar de la Coordinación de Asuntos Académicas Estudiantiles que apoya al estudiante permanecer en sus estudios.La decana también subrayó la salida laboral que obtienen los graduados de dicha facultad. “Nuestros graduados consiguen trabajo, están empleados y en campos que nosotros ni nos imaginamos que existan como posibilidad, la oferta tiene una réplica absolutamente legitimada en el campo laboral”.“No sólo nos ha tocado tener a los estudiantes de grado en régimen laborales de pasantías en la Universidad o en otras instituciones, sino también becarios del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del CONICET en instancias final de la graduación de cada uno. A su vez tenemos la oxigenación de las nuevas ofertas y la re discusión de las ciencias humanas, no se tienen que ver simplemente dando clases en una escuela secundaria por ejemplo, se pueden pensar trabajando en equipos de trabajo, en consultorías, se abre el panorama”, aseguró la vicedecana.INSCRIPCIONESLas inscripciones se realizan de manera presencial en la Facultad a partir del miércoles 1 de febrero al lunes 3 de marzo en el horario de 10 a 12:30 y de 13 a 18. Mientras que el Seminario del Ingresante se llevará a cabo desde lunes 13 de febrero al jueves 2 de marzo y el cursado es obligatorio.Los interesados en obtener más información pueden dirigirse a la página web de la casa de altos estudios www.unp.edu.ar, en donde podrán ver las opciones y los beneficios con los que cuentan los estudiantes, o al sitio web de la Facultad: www.fhcs.unp.edu.ar. Para asesoramiento y orientación pueden contactarse con la Dirección de Orientación Educativa (DOE), o comunicarse al teléfono 02974559072, vía e-mail a: doeunp@unpata.edu.ar como también a través de las redes sociales: Facebook: Doe Unpsjb. Twitter: @doeunp.