El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 enero 2017 Humberto Grondona: "estar en el club de la familia es un desafío para mí" Humberto Grondona reconoció ayer en su asunción como director técnico de Arsenal de Sarandí que "estar en el club de la familia" es un "desafío" y aunque admitió que es un "momento difícil" confía en que podrán "salir adelante".

Luego de iniciar oficialmente su segundo ciclo al frente de la institución del sur bonaerense, "Humbertito" afirmó que aceptó el "desafío" por el "compromiso" con su hermano Julio, presidente del club, y con toda la "familia y los amigos del barrio" de Sarandí.

El DT, de 59 años, reemplazará en el banco de suplentes a Lucas Bernardi, quien había llegado para cubrir la salida de Sergio Rondina y dejó su cargo tras dirigir solo cinco partidos, con una breve campaña de dos derrotas, dos empates y una sola victoria.

"Es un momento difícil pero creo que podemos salir adelante. Trataremos de que el equipo pueda levantar rápido el rendimiento y sumar la mayor cantidad de puntos posibles", confió Grondona en diálogo con Télam en el primer día de la pretemporada.

Arsenal está en una situación más que difícil, ya que terminó 2016 en la última posición, con solo 8 puntos en 14 partidos, pero lo que más preocupa es la colocación en la tabla de los promedios, donde se ubica en la 25ta. posición, solo por encima de Huracán, Olimpo de Bahía Blanca, Sarmiento de Junín, Temperley y Atlético de Rafaela (los cuatro últimos pierden la categoría).

"A mí me gusta dirigir los equipos que armo yo pero acá tengo que tomar al plantel en estas circunstancias y esperar hasta mitad de año para traer los refuerzos que pretendo para mi estilo de juego", explicó el entrenador de último paso por Unión La Calera de Chile, que cumplirá su segundo ciclo como director técnico del "Arse", luego de dirigir al equipo durante la temporada 2001, cuando jugaba en la B Nacional.

Luego de conseguir títulos y disputar torneos internacionales, el equipo del Viaducto cayó en una irregularidad que ahora lo tiene en la lucha por la permanencia.

"Muchas veces te confías y te dormís por las campañas anteriores y suceden éstas cosas. No solo acá también le pasó a otros clubes. Confiamos en que Arsenal volverá a ser el equipo fuerte de otros años", señaló.

"Todos tienen que estar comprometidos con el equipo porque si funciona bien ellos van a recuperar el nivel y la cotización", apuntó y, a la vez, manifestó que pretende un conjunto "protagonista y ofensivo" pero "dependerá del material" que tiene a disposición.

Para cubrir los dos refuerzos, Grondona reveló que pretende al defensor de Lanús Facundo Monteseirín, a quien conoce de su paso como DT de los seleccionados juveniles, y otro mediocampista que también dirigió en la Sub 20 pero no dio a conocer el nombre.

Precisamente, en la previa de la disputa del Sudamericano sub 20 de Ecuador donde Argentina deberá defender el título obtenido con Grondona en Uruguay, el entrenador descartó estar "resentido" por haber dejado el cargo ya que fue protagonista de las últimas "dos conquistas", en referencia también al Sudamericano Sub 17.

Como el mayor de los hijos del fallecido Julio Humberto Grondona, histórico presidente de AFA, Humberto también opinó sobre el crítico presente del fútbol argentino.

"Los dirigentes se tienen que poner de acuerdo, ser hinchas de la AFA y dejar de lado los intereses personales. Recuerdo que mi padre decía que era difícil elegir un sucesor porque nadie se ponía la camiseta de la AFA porque para ser presidente tenés que dejar de pensar en tu club y representar a todos. Eso es lo que está costando conseguir ahora", sostuvo.

En el caso de Arsenal, el DT comentó que "están prácticamente al día" y a la espera del reinicio del torneo de Primera división.

El grupo de colaboradores que acompañará a Grondona está compuesto por Miguel Angel Lemme como ayudante de campo, y Jorge Pidal y Gabriel Macías como preparadores físicos. Pablo Cavallero finalmente rechazó la propuesta y están a la búsqueda de un entrenador de arqueros.

La pretemporada se realizará en Sarandí ya que la opción de viajar a Córdoba fue descartada por una cuestión económica.





Fuente: