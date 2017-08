Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 22 agosto 2017 Huracán debió trabajar más de la cuenta para derrotar a Ameghino El "Globo", de campaña irregular, ganó 1-0 con gol de Gabriel Bustos a los 35 minutos del segundo tiempo, por la 9ª fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. Ahora está a seis unidades del líder CAI, que mañana completará la jornada con Newbery. El CAFA volvió a jugar en su cancha, que había sido afectada por el temporal, pero sigue sin levantar cabeza en el fondo de la tabla, con apenas un punto.

Huracán derrotó 1-0 como visitante al colista Florentino Ameghino, por la novena fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia, en un partido chato donde, sin embargo, mereció la victoria.

El "Globo", que despliega una campaña irregular, ahora suma 14 unidades, seis menos que el líder Comisión de Actividades Infantiles, que mañana recibirá a Jorge Newbery para completar la jornada.

Por su parte, el CAFA volvió a jugar en su cancha después de mucho tiempo, ya que el recinto fue muy afectado por el temporal de lluvias que azotó a la ciudad entre fines de marzo y principios de abril de este año. Sin embargo, el "Tricolor" sigue complicado con sólo un punto.

El partido de ayer en Kilómetro 3 encontró emoción recién en los minutos finales. La visita ejerció superioridad en el juego sobre un rival escaso de ideas, pero no generó muchas situaciones claras. En su mayoría, se trató de llegadas tibias que se quedaron en el intento.

El dueño de casa no remató mucho al arco pese a tener el viento a favor en la etapa inicial. Sólo Braian Bravo "probó" a José Luis Alcaín desde lejos, y al arquero se le complicó tanto esa pelota llovida, que terminó sacándola por arriba del travesaño.

En cambio, el equipo dirigido por Jorge Montesino apostaba al juego asociado, con Gabriel Bustos y Jorge Barrera como abanderados en ese desafío. De todas maneras, la única que tuvo en el primer tiempo fue un mano a mano de Juan Bilbao donde Kevin Flores alcanzó a manotear providencialmente.

Para el complemento, con el viento a favor, Huracán salió decidido a doblegar al elenco que conduce Orlando Portalau, que no tuvo una sola chance en esa fracción.

A los 4', Lucio Barroca recibió un pase en el punto del penal y sacó un disparo rasante que Flores tapó junto al palo, para enviar la pelota al córner. Tras el tiro de esquina, un rebote encontró a Iván Calfú solo debajo del arco, pero su cabezazo fue contenido por el arquero "tricolor", que a esa altura era figura en medio de un desarrollo que dejaba mucho que desear.

Cuatro minutos más tarde lo tuvo "Pocho" Barrera, con un tiro libre desde más de 35 metros que, por la acción del viento, complicó a Flores, quien mandó el balón al córner.

Parecía que el gol visitante estaba al caer, pero el "Globo" mermó su intensidad y, con el paso de los minutos, la sensación cambió radicalmente, ya que todo empezó a apuntar a un 0-0 rotundo.

Sin embargo, a los 35', tras un envío desde la izquierda hacia el área de Ameghino, le bajaron la pelota de cabeza a Gabriel Bustos, quien la empalmó de zurda y la clavó a media altura, junto al palo.

Huracán pudo haberlo liquidado a los 38', pero otra vez se lució Flores, tapándole el remate a Fabián Zúñiga en el mano a mano, y tras el rebote Tobías Gorosito mandó la pelota muy arriba, con el arquero vencido.

El partido no dio para mucho más. El "Globo" reguló hasta el final y el CAFA no logró salir de su letargo. El 1-0 es justo, aunque si no fuera por Kevin Flores, el partido terminaba en goleada.



SINTESIS



FLORENTINO AMEGHINO 0 - HURACAN 1

Ameghino: Kevin Flores; Ulises Vega Cano, Darío Carrizo, Franco Castro e Iván Díaz; Braian Bravo, Osvaldo Sotelo y Francisco Romanos; Oscar Barrientos; Gastón Páez y Franco Antignir. DT: Orlando Portalau.

Huracán: José Luis Alcaín; Nicolás Toledo, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona e Iván Calfú; Jorge Barrera, Milton Blanco, Gabriel Bustos y Lucio Barroca; Juan Bilbao y Fabián Zúñiga. DT: Jorge Montesino.

Gol ST: 35' Gabriel Bustos.

Cambios ST: 11' Luis Luengo por Bravo (FA); 14' Sebastián Benites por Barroca (H) y Lautaro Sáez por Bilbao (FA); 22' Juan Schwarzerberg por Páez (FA); 32' Julián Carrizo por Barrientos (FA) y 33' Tobías Gorosito por Barrera (H).

Incidencias: no se registraron.

Amonestados: Díaz y Vega Cano (FA). Calfú (H).

Figura: Gabriel Bustos (H).

Cancha: Ameghino.

Arbitro: Raúl Brizuela.



