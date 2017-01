Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes - 15 enero 2017 Huracán jugó su segundo amistoso y venció a Mar del Plata de Caleta Olivia El "Globo", que se apresta a jugar el clásico con Newbery por la Copa Argentina, ganó 2-1 en el primer partido y 3-1 en el segundo, ante el equipo que se prepara para afrontar el Federal C.

Huracán jugó ayer por la mañana su segundo amistoso de pretemporada, en el estadio César Muñoz, y derrotó 2-1 y 3-1 a Mar del Plata de Caleta Olivia, con quien ya se había enfrentado el martes. Ambos encuentros contaron con dos tiempos de 35 minutos cada uno. El plantel tendrá descanso hoy, para retomar mañana el doble turno.

El equipo de Comodoro Rivadavia, dirigido por Jorge Montesino, se apresta a jugar el primer partido por la Copa Argentina con su eterno rival, Jorge Newbery, este domingo en cancha del "Aeronauta". Esta temporada también disputará el torneo Federal B, además del certamen local.

Por su parte, los caletenses, conducidos por Leonardo Herrera (ex DT del "Globo") se preparan para afrontar el Federal C.

En el primer partido, donde Huracán ganó 2-1 con goles de Juan Bilbao y Gabriel Bustos, los comodorenses formaron de la siguiente manera: Matías Llano; Sebastián Benites, Ezequiel Llesona, Alvaro Carubini (proveniente de Santa Fe) y Gonzalo Colivoro; Jorge Barrera, Milton Blanco, Gabriel Bustos y Nicolás Velázquez; Lucas Peralta (llegó de Santa Fe) y Juan Bilbao.

En el segundo encuentro, el "Globo" ganó 3-1 con dos tantos de Nicolás Tapia y uno de Lucas Mandagarán. La formación fue la siguiente: Matías Andrade; Nicolás Toledo, José Ocampo, Lucas Bassan (viene de Tierra del Fuego) y Leonardo Cárdenas (inferiores); Sebastián Tureo, Lucas Montenegro, Tobías Gorosito y César Contrera; Nicolás Tapia y Julián Pacheco. Ingresaron Márquez, Soto, Mandagarán y Braian Vivas, quien llegó desde Florentino Ameghino.



MONTESINO: "TENEMOS

QUE REARMARNOS"

Jorge Montesino, si bien está conforme con la forma que va tomando el equipo, lamentó la baja de cuatro jugadores que venían trabajando con el plantel del barrio Industrial.

"El equipo va tomando forma, pero surgió un inconveniente administrativo y los chicos que vinieron de la CAI tuvieron que volverse a su club. Es el caso de Chacón, Rilo, Jofré y Villarroel, con quienes veníamos trabajando las últimas tres semanas", señaló.

Asimismo, remarcó: "Ahora tenemos que rearmarnos. Ya está Sebastián Benites, el lunes se va a sumar un defensor central y estamos por cerrar con un delantero. Confiamos en que los que se suman se acoplen rápido al club, al equipo y a la idea que le vamos a dar en el aspecto defensivo".

De cara al clásico, y teniendo en cuenta las bajas mencionadas, el "Gato" Montesino admitió que llegan en desventaja. "No es para nada fácil que un equipo logre el funcionamiento de una semana a la otra. Con respecto a Newbery, corremos con desventaja porque nosotros estamos armando el equipo y ellos vienen trabajando desde hace dos años con el mismo entrenador. Nosotros estamos con cambio de entrenador y con plantel nuevo", argumentó.

