El Patagónico | Deportes - 03 febrero 2017 Huracán presentó el plantel y su indumentaria para el 2017 El conjunto del barrio Industrial espera el debut del sábado en la Copa Argentina frente al clásico rival, Jorge Newbery, en el barrio 9 de Julio. Su presidente Cristian Cancellieri estuvo acompañado en el lanzamiento por los dirigentes Juan Velázquez y Rafael Pacheco, el DT Jorge Montesino y todos los jugadores.

A dos días del debut oficial en la Copa Argenina 2017, Huracán realizó en la tarde de ayer el lanzamiento de su nueva indumentaria para la nueva temporada. En las instalaciones del hotel Lucania, el presidente del "Globo" Cristian Cancellieri estuvo acompañado por los dirigentes Juan Velázquez y Rafael Pacheco, como así también por el flamante DT, Jorge Montesino.

En la mesa se sentaron Gabriel Bustos y Ezequiel Llesona, como referentes del plantel, pero todos los jugadores vistieron la nueva camiseta de la marca Lyon, que ostenta nuevos auspiciantes de cara a un doble desafío, como lo es la Copa Argentina y el torneo Federal B.

El máximo dirigente del "Globo" estuvo charlando minutos antes de la conferencia con el intendente de la ciudad, Carlos Linares, quien en esta oportunidad asistió como hincha a la presentación oficial.

"Como todo inicio de temporada, siempre nos planteamos cosas importantes. Nos toca arrancar nada más y nada menos que frente a nuestro clásico rival (Jorge Newbery), pero el objetivo es avanzar. Nosotros vamos a tratar de eliminarlos para seguir", apuntó el presidente de Huracán.

A su vez, habló de la participación en el torneo Federal B que siempre es otro objetivo importante, y destacó que "siempre apuntamos a ser protagonistas. Huracán es un equipo con historia y por eso no se puede relajar. Nosotros vamos a participar del próximo certamen que comenzaría entre marzo y abril, con la chance de un ascenso, y vamos a participar con la idea de ser protagonistas", deslizó.

La actual comisión del "Globo" asumió a fines de agosto, y sabe que todavía queda mucho por hacer. Y en ese sentido confesó: "en Huracán nunca estamos conformes. Ni de lo que se hizo, ni de lo que se hace. Siempre se apunta a más. Nosotros somos un club donde el 90% es fútbol, pero yo entiendo que si no hay obras, no se trabaja en infraestructura, la gestión nuestra no sirve de nada".

A su vez, Cancellieri fue más allá y afirmó que no es la Copa Argentina y el Federal B únicamente. "Nosotros apuntamos a formar un equipo competitivo en todo sentido. Nosotros programamos todo el año, y no vamos a desaprovechar esta nueva oportunidad", expresó.

Por su parte, el DT Jorge Montesino, también brindó su punto de vista sobre el presente que vive Huracán, y habló sobre el debut de mañana frente a Jorge Newbery en el barrio 9 de Julio. "Estamos contentos de comenzar de esta forma, y conformes por el equipo. Tenemos un plantel de jerarquía, y hemos sumado refuerzos importantes que se han acoplado muy bien al resto. Cuando me plantearon este desafío, no dudé, y creo que vamos por el buen camino", explicó el entrenador, quien siguió la línea del presidente al afirmar que "Huracán es el equipo más grande de la Patagonia, y por eso debe ser protagonista en todas las canchas donde juegue. Es un club con mucha historia y vamos por el primer paso, que es el partido por la Copa Argentina".

La dirigencia del "Globo" pidió a su gente que el martes, cuando sea la revancha en el Industrial acompañe a la institución para que sea una verdadera fiesta. "Sabemos que es algo importante, que es el clásico de Comodoro, pero lo debemos cuidar entre todos. Por eso pido que nuestra gente nos acompañe en la revancha, pero como debe ser", sentenció Cancellieri.

Fuente: