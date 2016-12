El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 16 diciembre 2016 Huracán recibe a un Talleres que no pierde hace ocho encuentros Jugarán desde las 19 uno de los partidos que adelantará la 14ª fecha del Campeonato de Primera división de la AFA. El "Globo" vive una crisis futbolística y esta tarde intentará levantar cabeza.

Huracán, inmerso en una crisis futbolística, recibirá esta tarde a Talleres de Córdoba, que suma ocho partidos sin perder pero hace tres que no gana en el torneo de Primera división, que tendrá con la 14ta., su última fecha del año.

El encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 19, bajo el arbitraje de Federico Beligoy y la transmisión en directo de la TV Pública.

Un año después de protagonizar la final de la Copa Sudamericana, Huracán, anteúltimo con 8 puntos, está inmerso en una crisis futbolística: sin director técnico, suma ocho partidos sin triunfos y luego de la derrota del último domingo ante Banfield (1-0) comparte uno de los cuatro puestos de descenso con Sarmiento de Junín, con el que debería disputar hoy un desempate para salvar la categoría.

En el segundo partido de interinato de Néstor Apuzzo y a la espera del posible arribo de Juan Manuel Azconzábal, el "Globo" intentará cerrar el año con una victoria con un equipo diezmado por las bajas.

Con respecto al último partido habrá cuatro cambios obligados: en el arco Matías Giordano ingresará por Marcos Díaz (lesionado); en el mediocampo Javier Iritier entrará por Matías Fritzler (expulsado) y Patricio Toranzo reemplazará a Julio Angulio (lesionado); y en el ataque Germán Lesman debutará desde el inicio en reemplazo de David Depetris (lesionado).

Talleres, por su parte, atraviesa un buen presente ya que luego de una breve adaptación a la máxima categoría con cinco partidos sin triunfos, hilvanó cinco victorias en fila que con los últimos tres empates consecutivos redondean un invicto de ocho encuentros. Además, cuenta con 20 puntos y se ubica a 8 del líder Boca.

El entrenador de la "T", Frank Darío Kudelka, regresará a Parque de los Patricios donde dejó un buen recuerdo por la campaña que realizó en 2014 hasta llegar a una final por un ascenso a Primera división con Independiente.

En el "Matador" habrá una sola variante con el regreso de Carlos Quintana, luego de dos meses inactivo por una lesión en la rodilla derecha, en reemplazo de Javier Gandolfi, quien fue descartado por una lesión muscular.



PROBABLES FORMACIONES



Huracán: Matías Giordano; Carlos Araujo, Martín Nervo, Federico Mancinelli y Luca Sosa; Mauro Bogado; Javier Iritier, Patricio Toranzo y Alejandro Romero Gamarra; Daniel Montenegro; y Germán Lesman. DT: Néstor Apuzzo.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Carlos Quintana, Juan Cruz Komar e Ian Escobar; Leonardo Gil, Pablo Guiñazú y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Carlos Muñoz y Aldo Araujo. DT: Frank Darío Kudelka.

Estadio: Huracán.

Hora: 19:00.

Arbitro: Federico Beligoy.

Televisa: TV Pública.



PROGRAMA DE LA 14A. FECHA



HOY

- 19:00 Huracán vs Talleres, Federico Beligoy.

- 21:15 Godoy Cruz vs Gimnasia, Néstor Pitana.



MAÑANA

- 17:00 Estudiantes vs Defensa y Justicia, Mariano González.

- 17:00 Sarmiento vs Aldosivi, Fernando Rapallini.

- 18:15 Unión vs Racing Club, Nicolás Lamolina.

- 19:30 Atlético de Rafaela vs Patronato, Ariel Penel.

- 20:00 Independiente vs Banfield, Fernando Espinoza.



DOMINGO

- 17:00 Belgrano vs Rosario Central, Facundo Tello.

- 17:00 Lanús vs San Lorenzo de Almagro, Mauro Vigliano.

- 18:00 Arsenal vs Vélez Sarsfield, Mario Ejarque.

- 18:30 Boca Juniors vs Colón, Saúl Laverni.

- 19:30 Newell's Old Boys vs San Martín, Ramiro López.

- 20:00 Olimpo vs River Plate, Jorge Baliño.



LUNES

- 19:00 Quilmes vs Temperley, Fernado Echenique.

- 21:15 Tigre vs Atlético Tucumán, Diego Abal.





