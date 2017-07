Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 julio 2017 Huracán rescató un empate ante Olimpia con un hombre menos El conjunto santacruceño abrió la cuenta a los 11m del complemento tras una desconcentración de la última línea del "Globo" por intermedio de Nicolás Montecino, y sobre los 30m el conjunto comodorense se quedó con un hombre menos por la expulsión de Tobías Gorosito, pero a los 38m empató Jeremías Asencio. Fue 1-1 en el estadio municipal de kilómetro 3 y ahora se viene el clásico petrolero.

Huracán de Comodoro Rivadavia empató 1-1 con Olimpia Juniors de Caleta Olivia por la 2ª fecha del torneo Federal B de fútbol, y ahora el elenco santacruceño se ubica como único líder de la zona B del certamen. El "Globo" terminó con un hombre menos por la expulsión del volante central Tobías Gorosito, quien a los 30m del segundo tiempo vio la segunda tarjeta amarilla.

El partido comenzó con poco más de 20m de demora por un incidente en la parcialidad local donde un simpatizante cayó de la tribuna y fue trasladado al Hospital Regional en ambulancia, y el árbitro Guillermo Ulloa (Trelew) esperó que regresen los facultativos.

El conjunto comodorense tuvo el viento a su favor en la primera parte, pero la última línea de Olimpia no mostró fisuras, y los remates de media distancia no llevaron peligro al arco defendido por Cellone. Uno fue a media altura de Bustos, y los restantes fueron controlados por el arquero visitante.

Sin embargo, la más clara de la primera parte la tuvo Olimpia, que venía de ganar en la primera fecha a Estrella Norte de Caleta. El delantero Marcelo Huergo estrelló su disparo en el travesaño defendido por Llanos, y en el rebote salvó cerca de la línea el defensor Maximiliano Biasussi.

El esquema que puso Carrizo en cancha le dio buen resultado porque mantuvo en la primera parte el arco en cero, algo importante ante un rival que solo tuvo algunas pinceladas de Asencio y unos chispazos de Barroca.

Para el complemento, ambos entrenadores mantuvieron los once del inicio, pero fue la visita la que abrió el marcador en kilómetro 3. Desde tres cuartos de cancha, Huergo habilitó a la derecha para Funes que vio entrar solo por el otro sector a Nicolás Montecino que definió a su merced. El único que protestó un posible fuera de juego fue Calfú. El gol llenó de dudas al conjunto local que fue con amor propio en busca del empate a presionar lejos de Llanos.

Olimpia priorizó siempre el orden y en alejar el peligro de su arco, y cuando promediaba el complemento, el volante central del "Globo" Tobías Gorosito abusó del juego brusco y recibió la segunda amarilla, dejando a su equipo con diez hombres.

Y cuando muchos pensaba que se le venía la noche al elenco de Montesino, jugó mejor con un hombre menos. Insistió más. Asencio generó una jugada por la izquierda, cedió para Bustos y el "Chaca" se la puso como con la mano a Llesona en la cabeza que la cambió de palo. Cellone la quiso embolsar (tal vez hubiera sido mejor sacarla por arriba del travesaño), y en el rebote estaba Asencio para empujarla al fondo del arco y lograr el empate agónico con un hombre menos.

Un punto y nada más. Huracán sumó el segundo empate, y deberá trabajar bastante en la semana porque en la próxima fecha visitará a Jorge Newbery que comenzó su participación con una abultada goleada ante Estrella Norte en Caleta Olivia.



SINTESIS



HURACAN 1 - OLIMPIA 1

Huracán: Matías Llanos; Sebastián Benites, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona e Iván Calfú; Lucio Barroca, Tobías Gorosito, Gabriel Bustos y Jeremías Asencio; Jonathan Lezcano y Juan Carlos Bilbao. DT: Jorge Montesino.

Olimpia: Juan Pablo Cellone; Marcos Quiroga, Franco Rojas, Fernando Juárez y Ayrton Rojas; Diego Castro, Gabriel Funes y Brian Vaquinzay; Nicolás Montecino; Marcelo Huergo y Claudio Lizarraga. DT: Carlos Carrizo.

Figura: Franco Rojas (OJ).

Goles ST: 11m Nicolás Montecino (OJ) y 38m Jeremías Asencio (H).

Amonestados: Calfú, Bustos y Lezcano en Huracán. Airton Rojas en Olimpia.

Cambios ST: a los 9m Brian Vivas x Bilbao (H), 27m Lautaro Sáez x Benites (H), 32m Enzo Carrizo x Funes (OJ) y Rolando Rivera x Quiroga López (OJ), y 39m Milton Blanco x Barroca (H).

Incidencia: expulsado a los 30m ST Tobías Gorosito (H).

Arbitro: Guillermo Ulloa (Trelew).

Cancha: Estadio Municipal Comodoro.



PANORAMA DE LA 2A. FECHA



- Huracán 1 / Olimpia Juniors 1.

- Estrella Norte 1 / Jorge Newbery 5.

- Libre: CAI.



PROXIMA FECHA



- Olimpia vs CAI.

- Jorge Newbery vs Huracán.

Libre: Estrella Norte.



