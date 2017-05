Huracán - San Lorenzo: una nueva edición del clásico

El partido se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 18, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Telefe.



San Lorenzo está tercero con 43 puntos, lo mismo que Colón de Santa Fe, por detrás del escolta Newell's Old Boys (45) y el puntero Boca Juniors (49), mientras que Huracán, con 24 unidades, marcha vigésimocuarto en la parte baja de la tabla de posiciones.



Los equipos llegan a este duelo con objetivos muy diferentes, ya que el "Globo" necesita sumar para engrosar su promedio del descenso y dejar de penar, mientras que los "Cuervos" buscan un resultado positivo que les permita seguir prendido en la pelea por el campeonato y llegar con entonado al próximo duelo por la Copa Libertadores.



Los últimos clásicos registraron resultados favorables para los locales. San Lorenzo ganó los últimos dos que se jugaron en el Pedro Bidegaín, en el Bajo Flores (2-0 y 1-0), pero los últimos encuentros que se jugaron en el Ducó, Huracán sumó dos triunfos (1-0 en el Clausura 2015 y 3-0 en el Apertura 2010) y un empate (1-1 en el torneo 2016).



Luego de seis partidos sin ganar, el conjunto de Parque de los Patricios pasó de ronda en la Copa Argentina y logró un importante triunfo en Mar del Plata ante un rival directo en la lucha por la permanencia, Aldosivi.



En lo que respecta en el plano futbolístico, el técnico de Huracán, Juan Manuel Azconzábal, no definió por quien ingresará el volante Alejandro Romero Gamarra, quien cumplió la fecha de suspensión en la victoria por 3-0 sobre Aldosivi.



Romero "Kaku" Gamarra se convirtió en pieza clave en la estructura ofensiva del "Globo", pero el entrenador no confirmó si ingresará por Diego Mendoza, que viene de racha goleadora, o por Daniel Montenegro, de buenos rendimientos en la Copa Argentina y ante el "Tiburón" en Mar del Plata del pasado domingo.



Mendoza anotó los dos goles en el empate 2-2 ante Defensores Unidos de Zárate, por los 32avos de final de la Copa Argentina, además de su remate en la definición por penales, y marcó el tanto de transitorio 2-0 ante Aldosivi.



La otra variante está confirmada, ya que el lateral izquierdo Lucas Villalba, quien también purgó la fecha de suspensión, regresará por Carlos Araujo.



Por el lado de los de Boedo, la principal novedad será la ausencia del mediocampista Néstor Ortigoza, quien será preservado por una molestia muscular de cara al trascendental partido del próximo miércoles ante Flamengo, de Brasil, por la última fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América.



Ortigoza, autor de un gol en la última victoria sobre Rosario Central (2-1), no participará del que podría ser su último clásico, ya que su futuro todavía es una incógnita dado que el contrato vence el próximo 30 de junio, y será reemplazado por Juan Mercier.