Huracán de Trelew volvió a perder y quedó al borde de la eliminación

Huracán de Trelew perdió la noche del domingo 80-72 frente a Atenas de Carmen de Patagones en el segundo partido de los playoffs de cuartos de final de la Zona Sur del Torneo Nacional de Ascenso de básquetbol que se jugó en la 'Fortaleza'. Scott Cutley fue el goleador y figura del partido con 22 puntos y 13 rebotes.

El inicio del partido parecía mostrar otra imagen para los de Cristian Santander pero los locales volvieron a caer en ese agujero negro de imprecisiones.

Atenas en su mejor momento aprovechó las falencias y en manos de su quinteto inicial estuvo la victoria. Cutley de gran partido junto a Etchepare y Wilkerson dejaron la serie 2-0 y tienen todo para eliminar mañana a Huracán en Carmen de Patagones.

Pero el "Globo" sabe de milagros, sabe que cambiando la cabeza puede ser temible como lo demostró en este 2017.

Habrá que salir por todo para traer la serie de vuelta a Trelew, es difícil pero no imposible. Mañana se verán las caras en cancha de Atenas y la Huracán tiene un compromiso con su historia, esa que no sabe de rendiciones y si mucho de golpes heroicos.

Producto de cuestiones disciplinarias el cuerpo técnico con el total acuerdo de la comisión directiva han decidido prescindir de los servicios de Alexander Jerome Hill quien ya no forma parte del platel valletano.





