Huracán va por la heroica en Parque Patricios

Huracán, que pelea por la permanencia en el torneo de Primera división del fútbol argentino, buscará hoy cuando reciba a Deportivo Anzoategui, de Venezuela, remontar la derrota por 3 a 0 sufrida en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con el arbitraje del chileno Jorge Osorio y transmisión por TV de la señal Fox Sports.

El primer partido se disputó el 1 de marzo en Puerto La Cruz, Venezuela, y fue victoria para el equipo dirigido por el argentino Nicolas Larcamon por 3 a 0.

Por este motivo, el "Globo" está obligado a ganar por cuatro goles de diferencia para acceder a la próxima ronda del certamen del que fue subcampeón en la edición 2015.

El conjunto que dirige Juan Manuel Azconzábal todavía no tiene asegurada la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino y el próximo domingo jugará un partido de vital importancia en Bahía Blanca ante Olimpo por la 27ma. fecha.

Si bien el cuerpo técnico no quiere rifar la oportunidad de avanzar en el torneo sudamericano, Huracán presentará un equipo alternativo obligado por las seis bajas de titulares por suspensión.

El lateral derecho Nicolás Romat y el mediocampista Lucio Compagnucci fueron expulsados en la ida, que coincidió con el debut oficial del "Vasco" Azconzábal, mientras que el arquero Marcos Díaz, el zaguero Federico Mancinelli y el volante Matías Fritzler deben purgar fechas de suspensión que arrastran de la participación en la Copa Libertadores 2016.

Lo mismo para el volante Mauro Bogado, el único de los sancionados que no fue titular en el último partido del sábado ante el líder Boca Juniors, que terminó en empate 1 a 1.

A esto se le suma que Mariano González e Ignacio Pussetto arrastran molestias físicas y serían resguardados para el duelo del domingo.

Con este panorama, Azconzábal pondrá en la cancha un equipo más ofensivo con Patricio Toranzo y Daniel Montenegro de enganches pero con intérpretes que no vienen teniendo continuidad en el torneo local, como es el caso del juvenil Leandro Cuomo, quien debutará.

Del otro lado estará el joven Deportivo Anzoátegui de apenas 14 años de vida, que llega con la ventaja de los tres goles a favor y con el envión del buen presente en el torneo venezolano pero, a la vez, inmerso en una grave crisis institucional que no está ajena a lo que sucede en el país.

El equipo del platense Larcamon y del ex delantero de Chacarita Jeremías Ugo Carabelli jugó el viernes la ida de los cuartos de final de la liguilla ante Caracas, como visitante, y perdió 1 a 0.

Luego, el plantel emprendió un largo y tedioso viaje que culminó recién ayer a la mañana en Buenos Aires.



PROBABLES FORMACIONES



Huracán: Gonzalo Marinelli; Carlos Araujo, Mario Risso, Martín Nervo y Lucas Villalba; Leandro Cuomo; Daniel Montenegro y Patricio Toranzo; Julio Angulo, Diego Mendoza y David Depetris. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Deportivo Anzoátegui: Beycker Velásquez; Johnny Mirabal, Rubén Ramírez, Gilber Guerra y Renier Rodríguez; David Centeno y Ricardo Martins; Néstor Canelón, Charlis Ortiz, Manuel Medori; y Jeremías Ugo Carabelli. DT: Nicolás Larcamon.

Estadio: Huracán.

Hora: 19:15.

Árbitro: Jorge Osorio, de Chile.

TV: Fox Sports.





