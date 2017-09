Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 10 septiembre 2017 Huracán y Newbery se juegan más que el honor Se enfrentan desde las 15:30 por la octava fecha de la zona B del Federal B. El "Globo" vuelve a jugar en su casa después de tenerla suspendida y pretende arrebatarle el segundo puesto al "Aeronauta", que busca seguir cerca del líder.

Huracán y Jorge Newbery se medirán esta tarde por la 8ª fecha de la zona B del torneo Federal B, con el objetivo de seguir siendo protagonistas.

Recién arranca la segunda rueda y queda una más. Por lo tanto, en una zona tan pareja –descartando a Estrella Norte de Caleta Olivia, que no suma unidades y hoy tiene descanso– los equipos aún tienen tiempo de acomodarse, pero no deben relajarse.

Newbery es el que más cerca está del líder Comisión de Actividades Infantiles, que ayer derrotó a Olimpia Juniors en el adelanto de la fecha. El "Aeronauta" marcha a cuatro puntos de la cima, luego de golear 4-1 a Estrella.

Por su parte, el "Globo" llega con un empate 1-1 frente a Olimpia, en Caleta Olivia; está a seis unidades del líder y a dos de su archirrival. Los del barrio Industrial necesitan sumar de a tres esta tarde para seguir en la pelea.

En la primera rueda igualaron 1-1 en el barrio 9 de Julio y ahora se verán las caras en el "César Muñoz", donde Huracán volverá a jugar después de tener su estadio suspendido durante tres encuentros.

El equipo de Jorge Montesino suma 8 unidades, producto de un solo triunfo y cinco empates, mientras que Newbery ostenta 10 puntos, con tres victorias, un empate y una derrota.



PROBABLES FORMACIONES



Huracán: José Luis Alcaín; Quimey Marchessi, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona y Nicolás Toledo; Jorge Barrera, Gabriel Bustos, Milton Blanco y Lucio Barroca; Jorge Romero y Fabián Zúñiga. DT: Jorge Montesino.

Jorge Newbery: Martín Tula; Leandro Velázquez, Ariel Rubio, Rodrigo Cárcamo y Gabriel Zarzosa; Christian Nieto, Marcos Ruiz, Eric Castro y Bruno Elorrieta; Mauro Villegas y Lucas Sergi. DT: Jorge Bersán.

Estadio: Huracán.

Hora: 15:30.

Arbitro: Claudio Quintana.



LA 8A. FECHA



AYER

- CAI 3 / Olimpia 2.



HOY A LAS 15:30

- 15:30 Huracán vs Jorge Newbery.

Arbitro: Claudio Quintana.

Asistentes: Pedro López y Lucas Sánchez.



LIBRE

- Estrella Norte.







