Huracán y Sarmiento quieren acercarse a los protagonistas Juegan desde las 15:00, en el estadio César Muñoz, el partido que abre la 6ª fecha del torneo Inicial A de Comodoro Rivadavia. La jornada se completará entre mañana y el miércoles. El "Globo" está a seis puntos de la cima y el "Depo" a cuatro.

Huracán y Deportivo Sarmiento jugarán hoy desde las 15:00, en el estadio César Muñoz del barrio Industrial, el partido que abrirá la 6ª fecha del torneo Inicial A de fútbol de Comodoro Rivadavia.

El "Globo" suma 7 puntos (dos triunfos, un empate y dos derrotas) y está a seis de los líderes Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles (13), mientras que el "Depo" tiene 9 unidades (tres victorias y dos caídas) y si gana quedará a un punto de la cima.

Huracán, que transita paralelamente el torneo Federal B junto a Newbery y la CAI, afronta el certamen local con un equipo alternativo y aún le cuesta acomodarse. En su última presentación por el Inicial A, empató 1-1 con Deportivo Roca y desperdició la chance de arrimarse a los puestos de vanguardia.

Por su parte, Sarmiento apuesta fuerte a este campeonato y viene de derrotar 2-1 a Petroquímica como local. Así, se prendió en la pelea y ahora espera dar el golpe de visitante.

La fecha continuará mañana, con el partido que animarán Petroquímica y Florentino Ameghino desde las 15:00 en Kilómetro 8, y se completará este miércoles con Newbery-Oeste Juniors y Roca-CAI. Ambos encuentros arrancarán a las 15:30.



PROGRAMA 6A. FECHA INICIAL A



HOY (15:00 PRIMERA / 13:00 RESERVA)

- Huracán vs Deportivo Sarmiento.

Cancha: Huracán.

Arbitro: Jorge Burgos.

Asistentes: Guillermo Díaz y Héctor Velardez.



MAÑANA (15:00 PRIMERA / 13:00 RESERVA)

- Petroquímica vs Florentino Ameghino.

Cancha: Petroquímica.

Arbitro: Raúl Brizuela.

Asistentes: Guillermo Díaz y Ezequiel Tapia.



MIERCOLES (15:30 PRIMERA / 13:30 RESERVA)

- Jorge Newbery vs Oeste Juniors.

Cancha: Newbery (sin público visitante).

Arbitro: Carlos Motto.

Asistentes: Pedro López y Ramón Brítez.



- Deportivo Roca vs CAI.

Cancha: Roca.

Arbitro: Alejandro Sepúlveda.

Asistentes: Juan Linares y Milton Haro.



