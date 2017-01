El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 04 enero 2017 Identificaron al autor del atentado de Estambul, pero continúa prófugo Lakhe Mashrapov tiene 28 años y es oriundo de Kirguizistán. Según se dio a conocer había llegado a Turquía en noviembre junto a sus dos hijos y su esposa, quien está bajo arresto. La mujer aseguró desconocer la relación que su marido tenía con el Estado Islámico, red terrorista que se adjudicó el atentado en el que murieron 39 personas.

El autor del atentado extremista en el club nocturno "Reina" de Estambul, donde en Año Nuevo fueron asesinadas 39 personas, es Lakhe Mashrapov, de 28 años y natural de Kirguizistán, informó ayer la cadena de televisión pública de Turquía (TRT).

La señal tras dar a conocer la noticia quitó de su portal toda información al respecto. Sin embargo, los datos siguieron circulando por las redes sociales y hasta el momento no hubo desmentida oficial.

Mashrapov, según el diario HaberTürik, habría llegado con su mujer y dos hijos a la provincia de Konya, procedente de Kirguistán vía Estambul y Ankara, a fines de noviembre de 2016. Según el rotativo Cumhuriyet, su esposa estaba bajo arresto.

La mujer, cuyo nombre no trascendió, declaró al diario que se enteró por televisión del atentado e ignoraba la relación de Mashrapov con el Estado Islámico (EI), grupo que, según los expertos, lo había entrenado en el manejo de las armas, informaron las agencias de noticias EFE y ANSA y la cadena CNNTürk.



DIECISEIS DETENIDOS



Por otro lado, la agencia oficiosa turca Anatolia informó que durante los allanamientos en Estambul y en la central ciudad de Konya, llevados a cabo ayer, fueron detenidas seis personas más en relación al atentado del boliche "Reina".

Posteriormente, con el apresamiento de dos extranjeros en el aeropuerto Atatürk de Estambul, el total de arrestados subió a 16, incluyendo los ocho capturados por la policía el lunes.

La agencia no dio más detalles, pero agregó que después de haber distribuido fotos y videos del sospechoso del atentado estaba recibiendo permanentes informes sobre Mashrapov.

Pese al silencio dispuesto por las autoridades, se sabe que el autor del atentado, reivindicado por el EI, sigue prófugo a pesar de la amplia operación de búsqueda y captura desplegada por la policía, con apoyo militar y de helicópteros.

La operación se centra sobre todo en Estambul, con exhaustivos controles policiales en varios puntos, también de la parte asiática de la ciudad, informó la agencia privada Dogan.

Por otro lado, los investigadores han descartado que el arma usada por el atacante -y que éste dejó abandonada en el local, haya sido usada anteriormente en alguna acción conocida en Turquía, por lo que se deduce que fue introducida desde el exterior, indicó la CNNTürk TV.

En varios medios turcos, además, se publicó ayer un video estilo "selfie" en el cuál se ven las imágenes más claras del atacante hasta el momento, informó la agencia de noticias DPA. En las imágenes, que apenas duran 40 segundos se ve cómo el sospechoso camina en una concurrida plaza y graba las inmediaciones con la cámara de su móvil. Según los medios turcos, el video fue grabado en los alrededores de la plaza de Taksim, en el corazón de la ciudad.



