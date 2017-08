Identificaron a uno de los sospechosos de asesinar a Jeremías Nogales y está prófugo

En menos de 12 horas los investigadores de la Brigada de Comodoro Rivadavia y del Ministerio Público Fiscal lograron identificar a uno de los sospechosos del asesinato de Jeremías Nogales, el hombre que fue baleado por la espalda a la salida del bar "Luc Joa" en Patagonia casi Rivadavia, a las 4:30 del sábado.Este diario, a pedido de los investigadores, se reserva de dar a conocer por el momento el nombre del sospechoso para no entorpecer el proceso judicial, ya que aún resta determinar la identidad de otro de los sospechosos de haber disparado contra la víctima.Sin embargo, se pudo conocer que el presunto autor ya identificado, al que se le allanó su vivienda en el barrio San Martín, cuenta con pedido de captura vigente ya que no se lo encontró en el domicilio en el que se practicó la diligencia judicial.La Brigada al mando del segundo jefe Pablo Lobos llevó a cabo los allanamientos solicitados por la funcionaria de fiscalía Andrea Serer. Los mismos fueron otorgados por la jueza Daniela Arcuri.Los allanamientos se realizaron en 12 de Octubre y Las Margaritas en donde se secuestró el Volkswagen Gol gris que habría sido utilizado en su huida por los homicidas. Ese auto quedó registrado en cámaras de seguridad privadas del sector.Entre las 21 del sábado y la 1 de ayer, también se allanaron viviendas en 12 de Octubre al 3.500 y 12 de Octubre y Las Rosas, del barrio San Martín y en una vivienda de Mburucuyá y 12 de Octubre, en La Floresta. Tras ese último allanamiento, en la casa de uno de los grupos conflictivos de la zona alta de esa barriada, la policía le dio intervención al Juzgado Federal ante el hallazgo de droga.EL SOSPECHOSO HABIA SIDO BALEADOEl sospechoso –del que este diario se reserva el nombre, como se mencionó- tiene 26 años y había sido baleado a mediados del año pasado en un tiroteo entre dos grupos en la zona alta de La Floresta.Esa vez, en el lugar la policía secuestró 16 vainas de calibre 40 y una munición de alto poder de fuego.El joven herido fue trasladado al Hospital Regional en donde estuvo al borde de la muerte, con heridas en el bazo, los intestinos y todo el tracto digestivo.La policía en ese momento intentó entrevistar a un allegado de la víctima en el Hospital Regional y este habría dicho: "yo voy a hablar solo si él se muere; si no vamos a arreglar todo nosotros".En lo que respecta al homicidio de Nogales, el sábado a la madrugada la policía intentó averiguar si este había alcanzado a decir algo sobre quiénes le dispararon, pero no habría dicho nada mientras todavía se mantenía lúcido.Los investigadores creen que Nogales tenía alguna diferencia con sus asesinos, que los conocía.Quien lo llevó hasta el hospital fue una mujer que se convirtió en una testigo importante para la policía, como así también los vecinos del sector y algunos parroquianos que observaron los momentos posteriores al ataque.