Ignacio "El Misil" Capllonch llega para dictar un seminario de Kickboxing

Por intermedio de Ariel Araneda, el campeón mundial WKC y WKN Ignacio "El Misil" Capllonch dictará un seminario en Comodoro Rivadavia, mañana en el gimnasio Lutador, con cupos limitados.

Para la capacitación ya se inscribieron practicantes de diferentes lugares de la región, pagando el valor del seminario pautado en 400 pesos.

"El 22 de abril viene Ignacio 'El Misil' Capllonch, alumno de Cristian Bosch del Dojo Serpiente, campeón mundial que hace poquito estuvo peleando en Brasil en el WGP transmitido por Fox Sports para toda Latinoamérica. Este sábado lo tendremos y estará dictando un seminario de Kickboxing K1 y vamos a ver un poco de Muay Thai seguramente", comentó Ariel Araneda, peleador de Kickboxing que oficia de anfitrión.

"Creo que es la primera vez que viene a la Patagonia, es un peleador muy reconocido a nivel latinoamericano. Es el mejor de su peso y múltiple campeón mundial. Lo pudimos contactar a través de Cristian Bosch, y se cerró el seminario que estará abierto a todas las escuelas, con cupos limitados. Vendrá gente de Esquel, Caleta Olivia, Puerto Madryn, las escuelas de Comodoro están invitadas. Se trata también de un deportista que antes hacía Tae Kwon Do, y tenemos alrededor de siete inscriptos de esa disciplina también", agregó Araneda en diálogo con El Patagónico.

Ignacio "El Misil" Capllonch (30 años) es un peleador proveniente del Tae Kwondo ITF, luego adaptó sus habilidades a la disciplina del Kickboxing, e incluso tuvo un paso por la FAB (Federación Argentina de Boxeo) para perfeccionar su técnica con las manos. Es II Dan de Taekwondo, II Dan de Kick Boxing, V Dan de Full Contact y VII Dan de Muay Thai, y tiene en su palmarés más de diez campeonatos argentinos, campeonato sudamericano WKF y campeonatos mundiales de Kickboxing WKC, K-1 WKN, Full Contact WKN, además de haber ganado la Copa del Mundo WAKO 2012/14.

Respecto a Ariel Araneda, el oriundo de Las Heras viene de un parate durante marzo y abril por cuestiones económicas en cuanto a costos de viajes, y con pocos entrenamientos debido al temporal que azotó a la ciudad.

De todas formas, el luchador patagónico confirmó que está cerrado el compromiso de título del mundo que no pudo hacer a fines del año pasado, y que finalmente será en junio en Las Heras.

"Por el tema del temporal paré una semana y media más o menos, pero ahora estoy retomando, entrenando de a poco. Tenía peleas, tenía compromisos en abril, el mes pasado también, pero no he podido viajar por el tema de los costos de los pasajes. Sí está cerrado es el título del mundo que no pude hacer el año pasado, y será en junio en Las Heras. Estamos entrenando para ese combate, voy en 69 kilos así que estoy haciendo dieta, entrenando e intensificando cada vez más los entrenamientos", cerró Ariel Araneda.