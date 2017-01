El Patagónico | Regionales | HOSPITAL REGIONAL - 21 enero 2017 Ignacio Hernández volvió a advertir a los anestesistas El ministro de Salud, Ignacio Hernández, en conferencia de prensa se refirió al conflicto de los anestesistas del Hospital Regional. Confirmó que el lunes los profesionales deberán levantar la medida, ya que de lo contrario se le dará intervención a la Justicia. "Si esto sigue en esta tesitura yo no voy a hablar más; el que va a hablar es el juez porque van a estar incumpliendo una ley y esto tiene responsabilidades administrativas, civiles y penales", advirtió.

El ministro de Salud de Chubut, Ignacio Hernández, estuvo ayer en Comodoro Rivadavia para mantener una reunión con directivos del Hospital Regional, donde desde hace 21 días está paralizado el servicio de anestesistas por un paro de profesionales que obligó a suspender todas las cirugías programadas de este mes, generando serios inconvenientes entre los pacientes que requieren atención urgente y que terminan siendo rehenes del conflicto, tal como detalló en su edición de ayer El Patagónico.

Hernández fue categórico al calificar la situación como "una medida arbitral y falta de todo derecho", y sentenció que si el lunes los nueve anestesistas no se presentan a trabajar en el nosocomio, cumpliendo con los partes del servicio, deberán atenerse a las consecuencias administrativas y penales, luego de que desde el Ministerio enviaran cartas documento individuales a cada uno de los profesionales implicados.

"Estamos esperando las respuestas de los anestesistas. Les mandamos cartas documento y tienen 48 horas para responder y fundamentalmente para volver a su lugar de trabajo. La verdad es que no tenemos ningún tipo de diálogo con ellos porque esto ya es una etapa superada”, explicó. Y advirtió que “si esto sigue en esta tesitura, yo no voy a hablar más; el que va a hablar es el juez porque van a estar incumpliendo una ley y esto tiene responsabilidades administrativas, civiles y penales”.

Hernández fue consultado por las demandas salariales de los profesionales, respondiendo que por una cuestión "de responsabilidad y respeto" no hablaría de cifras, aunque trascendió que las mismas superan los 130.000 pesos mensuales. El funcionario sostuvo que los profesionales cobran un sueldo básico, "como cualquier empleado del hospital", y también un porcentaje extra, que es el monto que se está negociando en este momento.



UNA OFERTA QUE SE CAYO

Tal como informó El Patagónico en su edición de ayer, sobre este extra el Ministerio ofreció un aumento del 36% en forma anual, dividido en tres cuatrimestres, el cual no fue contestado, por lo que se decidió intimar a los profesionales a brindar una respuesta, o volver a trabajar, amparándose en la Ley de Emergencia Sanitaria sancionada hace ocho años.

“La ley dice que los anestesistas de Chubut no están autorizados a hacer ningún tipo de retención o paro de servicios mientras esté funcionando esta ley; por lo tanto está vigente y por lo tanto están cometiendo una falta gravísima que se va a tener resolver judicialmente. Ya se escapa a la figura ministerial, ya que pasa al plano judicial”, advirtió Hernández, quien espera que en caso de que los profesionales no vuelvan a sus puestos laborales el juez que intervenga en la causa tome "una medida extrema".

"Me imagino que es intimarlos y que vuelvan a trabajar", advirtió el funcionario confirmando también que "la propuesta se cayó”, ya que “no vamos a negociar ningún tipo de valor con alguien que no está viniendo a trabajar y que no está cumpliendo lo que dice la ley”.



SIN DERIVACIONES

En la conferencia, el ministro también fue consultado por la denuncia que realizó una paciente que decidió judicializar la operación programada de su esposo ante la falta de respuestas, información que dio a conocer en exclusiva El Patagónico. Hernández explicó que “probablemente esto también lo va a manejar la justicia porque son denuncias que van a llegar a la justicia, y probablemente en vista de estas denuncias de familias o afectados, el juez también va a tomar decisiones. Pero lo que más me sorprende de este conflicto es que este grupo de personas (los anestesistas) está mal asesorado”.

Por otro lado, el funcionario destacó el hecho de que la propuesta fue aceptada en otras ciudades de la provincia y denunció que en esta ciudad “rompieron el diálogo, dejaron de atendernos y me entere que (ayer) presentaron una nota diciendo que van a mantener esa postura, pero esto se termina; no tiene ninguna posibilidad de prologarse: terminan las 48 horas y haremos la presentación en la justicia”, advirtió, resaltando que los profesionales "están jugando con fuego”.

Por el momento, desde el Ministerio no se está articulando con otros hospitales de la provincia la eventual derivación de pacientes, pese a que existe un pedido expreso por siete casos para los cuales se solicitó. Mientras tanto, en el nosocomio se continúan realizando urgencias y cesáreas que ya no pueden esperar.

Por lo pronto habrá que ver qué sucede el lunes, ya que en caso de que tenga que intervenir la Justicia, Hernández no descartó la posibilidad de hablar “con el resto de los anestesistas de la provincia” para poder reiniciar las cirugías programadas y destrabar el conflicto.



