Ignacio Montenegro: "el objetivo en Finlandia es clasificar a la final"

Del doble desafío europeo, el comodorense Ignacio Montenegro cerró el primero con un 8vo lugar en el kartódromo de Kristianstad circuito Asum Ring, donde participó en la categoría OK Junior con el asesoramiento del Baby Race.En una charla con El Patagónico habló de su primera participación, donde sumó rodaje y destacó que del 21 al 23 se presentará en la fecha del CIK-FIA Karting Academy Trophy, en Finlandia, donde ahí el objetivo será ingresar a la final debido a que hay alrededor de 90 máquinas en su categoría."El miércoles giré dos tandas porque en la primera no llegamos a tiempo. Teníamos que hacer varios kilómetros, y se complicó. Conocí la pista con lluvia, y al día siguiente giré dos tandas previas a la clasificación con piso seco. Fui bajando y mejorando con el correr de las vueltas, siempre comparando con mi compañero de equipo y con la telemetría hasta meternos 13 en clasificación a 7 décimas", recordó Montenegro.La intención del comodorense fue sumar experiencia en un trazado desconocido y lo logró. Fue mejorando en cada salida a pista, y reconoció un error propio en la largada de la manga que lo perjudicó en el inicio. "Hasta ahí estaba bien con los tiempos, y me sentía bien. El jueves hicimos dos mangas después del warmap, largamos trece y dimos pelea. En la manga tuve un error en la largada porque me mande por afuera y quede último, pero pude remontar", sentenció.El piloto de 12 años, que ya piensa en Finlandia, destacó que su actuación en Suecia fue de menor a mayor, logrando un 8vo puesto. "El sábado tuvimos una warmap y prefinal a 17 vueltas. Pude acomodarme en la fila india y dimos pelea en la competencia previa. Eso me sirvió mucho, pero en la final fuimos competitivos, al menos me sentí bien y pudimos meternos más adelante. Terminar octavo fue positivo, y lo que rescato es que fuimos de menor a mayor", admitió.Todavía falta la segunda parte del desafío, que será correr del 21 al 23 la fecha del CIK-FIA Karting Academy Trophy, en Finlandia, algo que ya lo tiene entretenido, observando las variantes del trazado. "La verdad que es muy difícil, tiene subidas y bajadas pero tiene la particularidad que no se engoma mucho. Los trazados los estuve estudiando. Me veo bien para la próxima competencia, ya conozco el kárting y vamos a correr con las mismas gomas", remarcó Montenegro quien dejó en claro que acá todo será diferente. "Serán alrededor de 90 kárting y mi intención es poder entrar en la final. Solo 35 van a tener esa posibilidad, y vamos a hacer todo lo posible para largar la competencia. A eso vamos a Finlandia, a seguir sumando experiencia y a tratar de entrar en la final de la OK Junior", concluyó el comodorense.