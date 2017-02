El Patagónico | Deportes - 02 febrero 2017 Ignacio Montenegro prepara su viaje a Italia para correr en la Winter Cup El piloto de 12 años participará en la 1ª fecha del certamen en el circuito de Lonato, del 17 al 19 de febrero, correspondiente a la 22ª edición. Viajará la próxima semana para sumarse al equipo Official Baby Race.

por Carlos Alvarez

La 22ª edición de la Winter Cup tendrá la participación del piloto comodorense Ignacio Montenegro, quien cuenta las horas para volver a viajar rumbo a Italia y acelerar en el circuito de Lonato. La prueba de kárting se llevará a cabo del 17 al 19 de febrero, y el crédito chubutense formará parte de la categoría OK Junior, bajo la estructura del Official Baby Race.

La competencia tendrá en escena a las categorías Mini Rok, KZ2, OK y OK-Junior, y al cierre de las inscripciones se confirmó la presencia de 250 pilotos, procedentes de 36 países diferentes.

Montenegro participó en octubre en la Rock Cup, junto a Martín Visser, y ahí surgió la posibilidad de arrancar la temporada en Italia y participar en el resto de las fechas.

“Cuando estuvimos con Nicolás Barrone en Italia, en octubre pasado, comencé a charlar y surgió la posibilidad. Es muy distinto el panorama ahora porque ya conocemos y vamos a tratar de estar en las cuatro fechas. Esto arranca en Italia, pero se correrá en España, en Finlandia y se corre nuevamente en Italia”, adelantó el joven piloto de 12 años.

Con prácticas en el kartódromo Internacional de la AKPS (Asociación de Karting Patagonia Sur), y con la preparación física adecuada, sólo resta esperar el viaje para poder acelerar en Lonato, aunque esta vez con condiciones climáticas diferentes a las del mes de octubre. "El circuito de Italia es el mismo que utilizamos en octubre, cuando fuimos a correr la Rock Cup. Por lo que tengo entendido, va a estar bravo porque se esperan días muy fríos, con posibles nevadas también, pero estamos preparados”, anticipó Montenegro.

La última prueba oficial de Montenegro fue la segunda semana de diciembre, cuando corrió la última fecha del campeonato Argentino, donde logró finalizar tercero en el campeonato, pero los entrenamientos nunca pararon.

En ese sentido, el comodorense subrayó que durante las vacaciones se tomó en serio la preparación para ser protagonista en Italia. “Durante las vacaciones no paramos. Le pedimos una rutina a mi preparador Cristian Arias y la seguí al pie de la letra. Ojalá podamos hacer una buena participación y representar bien a mi ciudad y la Argentina”, resaltó.

Ignacio Montenegro sabe que la temporada 2017 implicará varios viajes para correr, debido a que en el Campeonato Argentino correrá en la categoría Junior y en el Campeonato Regional en la Pre Junior, ambos con el equipo Exprit. A su vez, a nivel local y cuando el calendario se lo permita, formará parte de la categoría Prokart bajo la estructura del Korthals Motorsport.

El viernes 10 de febrero viajará rumbo a Buenos Aires junto a su padre, y al día siguiente emprenderán el viaje a Italia para volver a competir a nivel internacional. El equipo con el que correrá en esta oportunidad es el Official Baby Race, y en su divisional se espera una grilla de 60 pilotos de diferentes países.

