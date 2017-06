Ignacio Montenegro subió al podio en Zárate y está segundo en el Regional

El fin de semana se disputó en Buenos Aires la 4ª fecha del campeonato Regional de Karting con la presencia de dos pilotos de Comodoro Rivadavia. Ignacio Montenegro (Junior) y Martín Visser (Pro) fueron protagonistas y sumaron puntos importantes en el kartódromo de Zárate.

Los ganadores de la fecha fueron Angelo Nugnes (Mini), Santiago Biagi (Promocional), Franco Colapinto (Junior), Jeremías Olmedo (Pro), Miguel Pérez (Senior) y Juan Bertello (Senior Light).

El fin de semana dejó un saldo positivo para los pilotos comodorenses que viajaron pese a las inclemencias del tiempo, y tuvieron su recompensa. Ignacio Montenegro estuvo adelante desde los primeros parciales, y en la primera manga del sábado se ubicó tercero pero mejoró muchísimo para el domingo donde logró adueñarse de la segunda manga, previa a la final.

La carrera final debió ser cambiada de horario porque “Nacho” tuvo un inconveniente con la centralina de su máquina, y el equipo trabajo contra reloj para que el piloto sureño forme parte de la final, largando desde la primera fila.

"Estábamos engrillando todos para la final, se había puesto fría la tarde y cuando encendimos el motor no arrancaba. Cambiamos bujías, pero no funcionaba. Y después de casi media hora cambiaron la centralina, y recién ahí pudimos poner el karting”, acotó Montenegro, quien agradeció la buena predisposición para esperar de todos los pilotos y sus respectivos equipos. "Gracias a los que decidieron cambiar la final y que largué la Pro pude correr, pero largue desde el fondo. Se vino para atrás el karting, no sé bien porque, pero pudimos estar. En la curva 1 logre safar de un toque y empecé a pasar. Llegamos cuartos, pero tal vez estábamos para un poquito más”, recordó.

En la largada definitiva, logró evitar un incidente que se dio delante suyo. Luego de los primeros tramos, se adueñó del quinto lugar, desde donde continúo descontando diferencias con el grupo de punteros. Antes del promedio de la etapa, la cuarta colocación le pertenecía al chubutense. Descontando distancias con un andar impecable hasta el cierre de la carrera, se quedó con el cuarto lugar y el derecho al festejo en el escalón más bajo del podio de la Junior.

Por su parte, Martín Visser redondeó el fin de semana con un 5to lugar, y quedó a un paso del podio. El joven piloto logró meterse en el lote de adelante, mezclándose con los más veloces y dando pelea. Llegó a estar más adelante, luego de largar desde atrás, y el balance fue positivo. Con los puntos del fin de semana, ahora Visser está 7° en el campeonato que lidera Lautaro Piñeiro.

La próxima prueba será el 21 y 22 de julio en el kartódromo de Buenos Aires.