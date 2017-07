Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 04 julio 2017 Ignacio Montenegro viaja a Suecia y Finlandia con la ilusión en la valija Luego de competir en Italia en febrero pasado, donde terminó 12°, se presentará del 11 al 15 de julio en el campeonato Sueco de Kárting y a la semana siguiente participará del 21 al 23 en la fecha del CIK-FIA Academy Trophy, en la categoría OK Junior.

El joven piloto Ignacio Montenegro va a correr el campeonato Sueco de Karting del 11 al 15 de julio, y luego van a participar de la fecha del CIK –FIA Karting Academy Trophy en la categoría OK Junior. El momento esperado llegó, y se viene preparando desde comienzos de temporada cuando tenía como primer objetivo el viaje a Italia.

A mediados de febrero participó en la XXII Winter Cup de Italia donde logró meterse en la final de la categoría donde hubo más de 75 pilotos. Ahora, el desafío es doble porque hará una carrera en Suecia y a la semana siguiente correrá en Finlandia.

“Nacho” correrá como a principio de temporada con el asesoramiento del Baby Race Official. La travesía comenzará mañana miércoles cuando viaje a Buenos Aires, y de ahí el viaje más largo.

"Estamos con muchas ganas de viajar. Ya pude ver el circuito por videos de Suecia y Finlandia. Son circuitos distintos, pero pude estudiarlos. Las expectativas pasan por sumar experiencia y entrar a la final. No vamos con las expectativas de ir a pelear adelante como teníamos cuando fuimos a Italia. Sabemos que no será sencillo, y lo que quiero es aprender, y girar allá. La intención de correr tan seguido en Buenos Aires fue agarrar ritmo, además de que cambiamos el entrenamiento y la alimentación luego del viaje a Italia”, apuntó Montenegro en una entrevista con El Patagónico en la previa de su viaje al exterior.

Montenegro debutó con una victoria en la categoría Prokart en la primera fecha del campeonato de la AKPS, a comienzos de temporada, y luego se limitó a correr en Buenos Aires. Participó en el Campeonato Regional, en el Argentino y también sumo una prueba en la Copa Rotax, algo que tendrá continuidad en la segunda mitad del año en el país, y decidió junto a su familia pasar a la categoría Junior pensando en lo que será su participación en el exterior.

"Vamos a correr en la OK Junior, es decir damos un salto porque habíamos corrido en otra divisional a comienzos de año en febrero. Es como el cambio que hicimos en el Campeonato Regional. En lo físico fue donde más sentí el cambio de categoría, pero en la parte de motor también porque no tengo la misma confianza que tenía en la otra categoría donde corrí tanto tiempo. Con un motor de más potencia no estoy acostumbrado pero la idea es sumar experiencia, y creo que después de correr en Europa voy a venir con mucha más confianza”, analizó Montenegro.

La primera prueba arrancará el 11 de julio y serán cuatro días intensos de prueba. “La intención es poder viajar y correr allá. En esta oportunidad voy a un lugar nuevo, y lo que quiero sumar experiencia. Cuando fuimos a Italia teníamos la idea de estar entre los diez primeros (llegó 12) y clasificó 6° de 86 máquinas. Entraban solo 34 a la final, y ese fue el orgullo y el objetivo logrado”, comentó.

Montenegro ha logrado mejorar su rendimiento en las últimas presentaciones a nivel nacional, y eso gracias al trabajo que realiza abajo del karting. Y no es solamente por el entrenamiento con Cristian Arias. “Comenzamos a trabajar con un deportologo porque el cambio de categoría nos costó muchísimo. Mi familia siempre está encima de mí por el tema de la alimentación, y lo que tengo que lograr es aumentar la masa muscular. No estamos mal en el peso pero hay que trabajar mucho más pensando en lo físico. Nos dio una vitamina y apuntamos a largo plazo. Me dio una rutina y hay que seguirla”, apuntó Montenegro quien resaltó que en la última fecha del Regional regresó muy conforme porque no terminó cansado. En ese sentido, apuntó que “eso es importante para lo que viene donde vamos a estar cuatro días girando a full. Allá será todo muy exigente, la final será a 23 vueltas y vamos a estar cuatro días girando. El viernes ya clasificamos y se van a dividir en distintos grupos. El sábado vamos a tener siete mangas, y depende de esos resultados si entro a la final”, resaltó antes de viajar.

El ex campeón de la categoría Promocional remarcó que "vamos a buscar experiencia, y espero tener un buen resultado. No tengo nervios, ni presión pero siempre hay que ponerse objetivos y trabajar con mucha constancia para conseguirlos”, sentenció el joven piloto de 12 años que mañana partirá rumbo a Buenos Aires y de ahí al exterior en lo que será su segunda presentación afuera del país en lo que va de la temporada 2017.



