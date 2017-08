El Patagónico | Deportes | ATLETISMO - 23 agosto 2017 Ignacio Villarroel y Aira Morales fueron los ganadores de la carrera "Acción Solidaria" El evento proponía recorrer 10 kilómetros competitivos o sumarse a los 3K participativos, donde se recaudaban alimentos no perecederos que la ONG "Vusco" repartirá entre merenderos y comedores de Caleta Olivia.

El domingo por la mañana netamente se realizó la 1ra. edición de la Corrida "Acción Solidaria Vusco", donde cerca de 150 runners participaron de la prueba entre los 3 km participativo y los 10 km competitivo, prueba que contó con partes de calle y otras partes de tierra.

Los juveniles Ignacio Villarroel y Aira Morales fueron los más veloces al recorrer el trazado irregular por las calles de Caleta Olivia.

"Vusco" es una organización no gubernamental que reparte alimentos no perecederos a merenderos y comedores familiares de la ciudad santacruceña antes mencionada.

Además, también hubo espacio para una mini maratón de 0,42 km para los más pequeños que compartieron el evento.

El motivo principal se cumplió con éxito, dado que además de reunir alimentos no perecederos y contar con fondos para los comedores, fue visibilizarlos donde la comunidad sepa que existen los comedores, que función cumplen y donde están ubicados geográficamente para crear una consciencia solidaria con el pueblo.



CLASIFICACION 10 KM.



Caballeros General

1.- Ignacio Villarroel (Agrupación Los Lebreles) 38:00

2.- Luis Alberto Alarcón (Policía Santa Cruz) 38:34

3.- Pablo Gómez (Libre) 39:23

4.- Juan José Pescara (Libre) 40:07

5.- Daniel Pereyra (Vinoteca "El Trébol") 42:35

6.- Miguel Barrientos (Agrupación Los Lebreles) 42:42

7.- Sergio Robles (Las Maras - Cañadón Seco) 42:53

8.- Fabián Cáceres (Agrupación Ma-Hue) 43:16

9.- Juan Almonacid (Agrupación Los Lebreles) 43:49

10.- Darío Soto (Agrupación Los Lebreles) 44:02

Categoría - Juveniles

1.- Ignacio Villarroel (Agrupación Los Lebreles) 38:00

2.- Bruno González (Las Mara de Cañadón Seco) 45:57

3.- Luciano Godoy (Las Maras - Cañadón Seco) 47:47

Categoría - Mayores

1.- Matías Sánchez (Libre) 44:27

2. - Cristian Casas (4 x 4 Running Team) 46:32

3.- Julio Pereyra (Despensa "FruyVer") 48:56

4.- Gastón Aguilar (Team Santa Cruz) 59:14

Categoría 30 - 34

1.- Eduardo Roque (Caleta Olivia) 50:36

2.- Bruno Andrade (Actitud Caleta Olivia) 56:28

3.- Mauro Lera (Genaro's Gym) 1:00:42

Categoría - 35 - 39

1.- Daniel Pereyra (Vinoteca "El Trébol") 42:35

2.- Sergio Robles (Las Maras - Cañadón Seco) 42:53

3.- Andrés Maza (Caleta Olivia) 44:57

4.- Ricardo Rementería (Perito Moreno) 46:02

5.- Paulo Vega (Iron Maiden) 47:37

6.- Sergio Tapia (Libre) 50:04

7.- Sergio Romero (Team Santa Cruz) 51:57

8.- Javier Leiva (Libre) 53:27

9.- Facundo Yakachira (Libre) 1:03:44

10.- Fernando Zacarías (Libre) 1:20:00

Categoría - 40 - 44

1.- Luis Alberto Alarcón (Policía Santa Cruz) 38:34

2.- Pablo Gómez (Libre) 39:23

3.- Miguel Barrientos (Agrupación Los Lebreles) 42:42

4.- Fabián Cáceres (Agrupación Ma-Hue) 43:16

5.- Juan Almonacid (Agrupación Los Lebreles) 43:49

6.- Darío Soto (Agrupación Los Lebreles) 44:02

7. - Juan Manuel Szlapelis (RT Sarmiento) 45:03

8.- Javier Bordón (Sindicato Camioneros) 46:42

9.- Juan Carlos Quiroga (4 x 4 Running Team) 46:53

10.- Víctor Gómez (Agrupación Los Lebreles) 47:24

11.- Sergio Rodríguez (Hospital Zonal) 47:53

12.- Lionel Thomas (Actitud Caleta Olivia) 49:09

13. - Cristian Pérez (4 x 4 Running Team) 49:47

14.- Eduardo Vega (Libre) 52:42

15.- Marcelo Vilches (Libre) 56:54

16.- Facundo Quiroga (Libre) 57:15

17.- Juan Carlos Estopiñan (Libre) 1:14:11

18.- Néstor Brizuela (4 x 4 Running Team) 1:20:07

Categoría - 45 - 49

1.- José Huañacota (Actitud Caleta Olivia) 44:27

2.- José Luis Butazzi, (Actitud Caleta Olivia) 45:23

3.- Pablo Echeverría (Actitud Caleta Olivia) 45:32

4.- Néstor Fabián Romero, (Kasike Team) 45:38

5.- Antonio Romero, (Team Santa Cruz) 46:46

6.- Gerardo Luis Quinteros, (Libre) 47:19

7.- Héctor León Cantero (Gimnasio Cantero) 55:45

8.- Luis Alarcón, (Libre) 57:32

Categoría - 50 - 54

1. - Daniel Casas, (4 x 4 Running Team) 47:30

2.- Marcelo Pereyra, (Agrup.At. Fin del Mundo) 49:02

3. - Alejandro Freile, (4 x 4 Running Team) 50:59

4.- Adolfo Acosta (Agrupación Los Lebreles) 52:03

5.- Abraham Oyarzo, (Teen Tigre) 54:32

Categoría - 55 - 59

1.- Juan José Pescara, (Libre) 40:07

2.- Luis Alzaga, (Agrupación Los Lebreles) 49:18

3.- Julio Dante Idiarte, (Agrupación Los Lebreles) 49:32

4. - Ramón Miño, (4 x 4 Running Team) 49:42

5. - Juan Gómez Gutiérrez, (4 x 4 Running Team) 53:51

Categoría - 60 - 64

1.- Juan Arancibia (Millenium) 51:19

2.- Víctor Bordón, (Caminatas Saludables - CO) 1:02:00

3.- Antonio Ramírez, (Agrupación Los Lebreles) 1:04:16

Categoría - 65 ó mas

1.- Remigio Bahamonde, (Agrup. Los Lebreles) 1:00:26

Damas General

1. - Saira Morales, (4 x 4 Running Team) 46:33

2.- Josefina Martínez, (Libre) 50:05

3.- Nazarena Gallegos, (Caleta Olivia) 50:25

4.- Mercedes Loncopán, (Libre) 50:30

5.- Alejandra Uribe, (Team Santa Cruz) 50:47

6.- Miriam Elizabeth Luna, (Actitud Caleta Olivia) 52:04

7.- Catalina del Valle Mamani, (Libre) 53:11

8. - Patricia Cardoso, (4 x 4 Running Team) 53:30

9.- Gabriela Vanesa Brizuela, (Pájaro Azul) 53:57

10.- Rosa Rodríguez, (Libre) 54:28

Categoría - Juveniles

1. - Saira Morales (4 x 4 Running Team) 46:33

2.- Daniela Soto (Las Maras - Cañadón Seco) 56:15

3.- Catalina Basiglio (Actitud Caleta Olivia) 1:05:43

Categoría - Mayores

1.- Nazarena Gallegos (Caleta Olivia) 50:25

2.- María Victoria Metral (Genaro's Gym) 55:28

3.- Micaela Gallardo, (Las Maras/ Cañadón Seco) 1:01:46

Categoría - 30 - 34

1.- Gabriela Vanesa Brizuela, (Pájaro Azul) 53:57

2.- Jaquelina Brunws (Team Santa Cruz) 54:43

3.- Mariana Michelena, (Actitud Caleta Olivia) 58:21

4.- Lilian Oviedo (Libre) 1:04:18

5. - Yanina Porras, (4 x 4 Running Team) 1:06:09

Categoría - 35 - 39

1.- Josefina Martínez, (Libre) 50:05

2.- Mercedes Loncopan, (Libre) 50:30

3.- Alejandra Uribe, (Team Santa Cruz) 50:47

4.- Cristina de los Angeles Almendra, (Libre) 54:51

5.- Gladys Olavarría, (Kasike team) 57:39

6.- Mónica Santillán, (Libre) 59:33

7.- Lucrecia Sotelo, (Libre) 1:01:30

8.- Silvana Blom, (Las Maras - Cañadón Seco) 1:04:05

Categoría - 40 - 44

1.- Catalina del Valle Mamani, (Libre) 53:11

2. - Patricia Cardoso, (4 x 4 Running Team) 53:30

3. - Vanesa Orlando, (4 x 4 Running Team) 56:39

4.- Viviana Daens, (Libre) 1:01:02

5.- Lorena Ayala, (Cestoball Caleta Olivia) 62:50

6.- Alejandra Fleitas, (Libre) 1:04:07

Categoría - 45 - 49

1.- Miriam Elizabeth Luna, (Actitud Caleta Olivia) 52:04

2.- Rosa Rodríguez, (Libre) 54:28

3.- Alejandra Villagra, (4 x 4 Running Team) 58:41

4.- Susana Alonso (Libre) 1:01:43

5. - Marlene Aburto, (4 x 4 Running Team) 1:01:49

6.- Marcela Molina, (Actitud Caleta Olivia) 1:10:35

Categoría - 50 - 54

1.- Martha Estela Sandoval, (4x4 Running Team) 1:09:09

Categoría - 55 - 59

1.- Mónica Chiguay, (Libre) 54:37

2.- Marta Elisa Rebanal, (Libre) 1:11:08

Categoría - 60 - 64

1.- Susana Quidel, (Las Maras/ Cañadón Seco) 1:12:09

Categoría - 65 o mas

1.- Elsa Castro (Actitud Caleta Olivia) 1:20:07



