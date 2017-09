El Patagónico | Regionales - 17 septiembre 2017 Igon calificó de "cipayo" al Gobierno de Macri

El diputado nacional Santiago Igon calificó al Gobierno nacional de “cipayo” porque “antepone los intereses foráneos a los de los nuestros pueblos”. El legislador se refirió en esos términos por la posición negativa o dilatoria que Cambiemos tiene sobre la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Recuperadas por comunidades de Pueblos Originarias y en relación a Malvinas. También criticó el voto del diputado Sixto Bermejo.

El diputado nacional Santiago Igon (Frente para la Victoria) cuestionó que en la última sesión de la Cámara de Diputados el bloque de la Alianza Cambiemos impidiera el tratamiento de una ley que prorroga la emergencia de tierras recuperadas por comunidades de pueblos originarios.

"Cambiemos siempre antepone los intereses foráneos a los de nuestros pueblos. La actitud del gobierno y sus aliados, que impidieron el tratamiento de la prórroga de la ley que frena los desalojos de las comunidades, responde al profundo sentimiento cipayo del actual gobierno", agregó.

En ese tono, el legislador recordó que “gran parte de las tierras que han recuperado nuestros pueblos originarios fueron ocupadas por empresas extranjeras mediante maniobras inmobiliarias fraudulentas o poco claras. Acompañar esta ley implica afectar intereses de esas empresas”.



EL VOTO DE BERMEJO



Igon también se expresó respecto de que el único diputado de la provincia de Chubut que votó en contra fue Sixto Bermejo. "No me sorprende; no es la primera vez que vota en contra de las clases populares”, y recordó que “vivimos en una provincia en la que la mayoría de los habitantes son descendientes de pueblos originarios (SIC). Verlo a Bermejo votando en contra de los intereses de la mayoría es algo común”.

Luego señaló que "el compañero de fórmula de Arcioni también se opuso a la ley antidespido, que lo único que intentaba hacer era proteger los puestos de trabajo. Imagínense qué distinta sería la realidad de los trabajadores en nuestra provincia si aquella ley no hubiese sido vetada por Macri".

En el mismo tono, Igon se refirió al acuerdo celebrado hace un año entre el Gobierno argentino y su par de Gran Bretaña, que otorga soberanía sobre las Islas Malvinas y sobre cómo Cambiemos impidió tratar la ley que frena los desalojos de las comunidades de pueblos originarios en la última sesión de Diputados.

“Es muy triste ver flamear nuestra bandera a media asta en los monumentos que recuerdan a nuestros héroes de guerra” indicó el legislador, en referencia a la protesta que llevaron adelante los veteranos al cumplirse un año del acuerdo Foradori–Duncan, suscripto por el gobierno de Macri y su par de Inglaterra mediante el cual se otorgan concesiones sobre los recursos minerales y naturales de las islas.

“Día a día perdemos soberanía. En menos de dos años de gobierno de Cambiemos vemos como avanzan en una clara política de desmalvinización” sostuvo Igon, y aseguró que “las negociaciones para instalar una base militar estadounidense en Tierra del Fuego, sumado al acuerdo suscripto hace un año en el que se entregan los recursos naturales de nuestras Islas Malvinas a Inglaterra son muestras del escaso sentimiento patriótico de este gobierno”.

