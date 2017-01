Imputan a Arribas por presunto cobro de coimas

Fuentes judiciales informaron a Ámbito Financiero que el fiscal Delgado requirió las medidas minutos después de que la diputada nacional Elisa Carrió ratificara su denuncia contra el titular de la AFI en los tribunales federales de Comodoro Py.

Entre las distintas medidas solicitadas, Delgado pidió que la Oficina Anticorrupción (OA) ponga a disposición de la justicia la declaración jurada de Arribas y que la justicia brasileña permita interrogar por Skype a Leonardo Meirelles, condenado por el Lava Jato. También consideró el fiscal que debe solicitarse al Credit Suisse de Zurich, los detalles de las supuestas transferencias que realizaron en 2013.

La diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió ratificó la denuncia contra Arribas ante el juez federal Ariel Lijo quien se encuentra subrogando a su par Rodolfo Canicoba Corral, durante la feria judicial.

Carrió basó su denuncia en registros citados en una nota del diario La Nación, según los cuales el cambista brasileño Leonardo Meirelles transfirió un total de 594.518 dólares a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza a nombre de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013.

La investigación periodística que dio cuenta de las transferencias destacó que se produjeron en 2013 luego de que, en septiembre de ese año, las obras de soterramiento del tren Sarmiento fueran adjudicadas a la empresa Odedrecht.

La causa se inició por la denuncia presentada por la diputada Carrió, quien pidió que se investigue la información contenida en una nota periodística de Hugo Alconada Mon, titulada "Un operador de Odebrecht le giró u$s 600.000 al jefe de inteligencia argentino".

El medio precisó que el cambista brasileño transfirió un total de u$s 594.518, mediante cinco giros, a la cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich del Credit Suisse perteneciente a Arribas.

La primera transferencia por u$s 154.666, se concretó el 25 de septiembre de 2013. Al día siguiente, jueves 26, se giraron u$s 70.500. Finalmente, el viernes 27 de septiembre de 2013 se giraron u$s 120.352, u$s 90.000 y u$s 159.000.

El dinero partió de la cuenta bancaria 313-0-025652-9 del Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles, "RFY Import & Export Limited", calificada por la justicia brasileña como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

La fuente de esta información derivó del acuerdo que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, y varios de sus ejecutivos sellaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Revelaron que en el año 2008 se comprometieron a pagar sobornos para ganar un proyecto en nuestro país y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 la firma pagó u$s 2,9 millones en coimas. También admitieron el pago de retornos "adicionales" por "aproximadamente" u$s 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos".

Surge de la crónica que mediante el decreto n° 151 del 23 de enero de 2008, se adjudicó la obra del soterramiento del tren Sarmiento al consorcio compuesto por la "constructora Norberto Odebrecht Sociedade Anonima", IECSA S.A., COMSA S.A. y "Ghella Societa per azioni".

Y que el decreto n° 1244 del 30 de agosto de 2013, creó la unidad ejecutora para la obra del soterramiento, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo brasileño (BNDS) por otros u$s 1500 millones.

Veinticinco días después, Odebrecht anunciaba en su página oficial de Internet "conquista novo contrato na Argentina". Al otro día, se iniciaron las cinco transferencias a la cuenta del actual Director de la Agencia Federal de Inteligencia descriptas.

Luego de la publicación del diario La Nación, el banco suizo Credit Suisse informó que en la cuenta del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, ingresó sólo una de las cinco transferencias referidas.

El jefe de la AFI, que hoy dará a conocer un comunicado referido al caso, sólo reconoció ese depósito de 70.000 dólares que atribuyó al pago por la venta de un departamento en Brasil.

"Arribas sólo recibió una transferencia y no conoce a Meirelles, quien hacía miles de transferencias, no solo las de Odebrecht. Además Arribas no era funcionario ni residente fiscal argentino", remarcó una fuente vinculada al jefe de los espías.

Hace 10 días, un grupo de diputados kirchneristas presentó otra denuncia en la que acusó a Arribas de haber intermediado para que Odedrecht lograra ser parte de las obras de soterramiento del Sarmiento, durante el gobierno anterior.

La denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria recayó en el juzgado a cargo del juez federal Sebastián Casanello.