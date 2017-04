Imputan a locutor de Sarmiento acusado de golpear a su ex pareja

En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló el miércoles la audiencia de apertura de la investigación contra el conocido locutor Marcelo René Baeza (26), quien ya acumula distintas denuncias por violencia de género.En noviembre de 2016 había sido denunciado por otra mujer, una joven oriunda de Misiones y en esa ocasión la Justicia le prohibió acercarse a la víctima.El acto estuvo presidido por el juez Alejandro Rosales, el mismo que actuó en la causa anterior contra Baeza.Según expuso el fiscal Herminio Gonzales Meneses la agresión ocurrió alrededor de las 4:30 del 2 de febrero en el domicilio del imputado. De acuerdo a los testimonios, la víctima le manifestó a su pareja que deseaba retirarse de su casa y este se habría opuesto a ese pedido.Luego el hombre ingresó al baño y ella aprovechó el momento para escapar. Corrió por calle España. Sin embargo, al llegar al sector de avenida Estrada y Alberdi, fue alcanzada por el imputado.La mujer, según la denuncia, fue golpeada en la calle y conducida contra su voluntad nuevamente al domicilio de su novio. Después de unas horas, Baeza se quedó dormido en un sillón y la victima aprovechó la situación para escapar y llamar por teléfono a su madre para pedirle auxilio.INTENTO DESVINCULARSEEn la audiencia el fiscal solicitó al magistrado un plazo de tres meses para culminar la etapa de investigación penal y no pidió medidas privativas para el acusado.Mientras, el imputado –asesorado por el defensor público Gustavo Oyarzún- utilizó su derecho a declarar e indicó: "esa noche estábamos cenando con dos amigos. Esta chica fue y vino como cinco veces. Me mandaba mensajes, me llamaba, golpeaba la puerta. A eso de las tres de la mañana se fue corriendo y gritando por la calle y yo me acosté a dormir"."Después escuché que golpeaban la puerta de mi casa. Era el padre de esta chica que me gritaba ´salí para afuera´. Luego escuché los vidrios de las ventanas que se rompían. Vino la policía y Criminalística a tomar las fotos", se excusó.El locutor sostuvo además que esa mañana se presentó a radicar la denuncia en la comisaría local y que tuvo otro desencuentro con el padre de la víctima en la puerta de la dependencia policial.El abogado defensor, en tanto, no formuló objeciones a la pieza de apertura presentada por la parte acusadora y tampoco se opuso a los plazos de investigación requeridos.El juez resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio contra Baeza por el delito del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, precisaron las fuentes judiciales.