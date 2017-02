El Patagónico | Regionales - 06 febrero 2017 Inauguraciones y títulos La localidad de Gastre celebró el sábado último los 113 años y, durante los actos y festejos se inauguró un cajero automático del Banco Chubut y además el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural entregó títulos de propiedad a cuatro familias de la zona.

En representación del gobierno del Chubut, estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Real, y el subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de la Familia, Cristian Spíndola, además del gerente del Banco del Chubut, Juan Pavka, y representantes del IAC.

Las actividades fueron encabezadas por el vicepresidente de la comuna, Pablo Cáceres, y la tesorera Daniela Mansilla.

Real manifestó que Gastre "tiene una comunidad de mucho sacrificio, que sostiene su economía, su andar a través de los años teniendo a la familia como eje principal. Ese esfuerzo se consolida con gobiernos que se preocupan, que dicen acá estamos para acompañarlos, siempre".

"Se sabe que el clima muchas veces no es el propicio pero tenemos el deber, la obligación que nos demanda el gobernador Mario Das Neves de estar, de no escaparle a las obligaciones teniendo siempre como premisa que no hay pueblos chicos, ni pueblos grandes", agregó el funcionario provincial.

También hizo referencia Real al dinero que se transfirió a los municipios y comunas, producto del bono internacional que colocó la provincia del Chubut, y advirtió que "con esos fondos Gastre se verá beneficiada con la construcción de la nueva sede comunal, quemada en la anterior gestión, y se harán cordones cuneta, entre otras obras que demanda la comunidad".

