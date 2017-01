Inauguraron el ciclo lectivo 2017 en las escuelas rurales

El ministro de Educación, Gustavo Castán, inauguró ayer el ciclo lectivo 2017 en las escuelas rurales de Chubut. El acto de apertura se realizó en la Comunidad Nahuelpán.En esta fecha se da inicio al ciclo en los establecimientos que funcionan bajo la modalidad de período especial. El acto oficial tuvo lugar en la escuela Nº 107 y allí el funcionario recalcó: "quiero augurar un excelente año para quienes inician las clases".Acompañado por el intendente municipal de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, el ministro Castán transmitió primero el saludo del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, para las 13 escuelas de período especial y los cerca de 1.300 estudiantes de diferentes edades que ayer retomaron la actividad en las aulas.En su discurso, reconoció el funcionario que en lo personal tiene un gran aprecio por la escuela N ° 107 de Nahuelpán y destacó, a su vez, el papel de la directora, Laura Antieco, nieta de quien donara las tierras para la construcción del edificio escolar, entendiendo que existía la "necesidad de la comunidad de instruirse".Por otra parte, reconoció que "no es casual que la Escuela 107 fuera una de las siete que iniciara un programa en el 2005 siendo base y pionera de la educación intercultural bilingüe. No es casual que los pueblos originarios eligieran esta modalidad e hicieran de la Ley de Educación provincial un modelo a seguir por el resto del país".Subrayó luego que la Educación para el gobernador Mario Das Neves es un pilar fundamental en su gestión y dijo que lo ha demostrado a lo largo de sus dos anteriores mandatos. Además, sostuvo que la Provincia impulsa un "proyecto humanista basado en el respeto a la Constitución y a los orígenes que tenemos".En cuanto a los logros de la educación en Chubut, Castán opinó que se encuentra "sorprendido gratamente de nuestro sistema educativo que promueve la integración, el respeto y el hecho de marcar en la diversidad que somos seres humanos. Somos modelo y no lo digo porque cumplo transitoriamente una función. Hablo del resumen de un trabajo acabado de varios años que lleva adelante el cuerpo docente y quienes supervisan".El titular de la cartera aseveró que siente "un gran orgullo cuando voy a las localidades y encuentro el compromiso del equipo directivo-docente y la comunidad para con su escuela, como así también el respeto a la diversidad y los valores".