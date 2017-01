Inauguraron el paseo recreativo "Armando Nieva" en Valle "C"

Estuvieron presentes la esposa del homenajeado, María, y su nieta Any quienes recibieron la resolución municipal por la cual se impone el nombre de Armando Nieva a ese espacio recreativo y cultural de los ex trabajadores ypefianos.

Con la presencia de familiares del homenajeado y autoridades municipales quedó inaugurado ayer en el barrio Sarmiento el Paseo "Armando Nieva". El acto fue presidido por el intendente Carlos Linares, junto al secretario de Obras Públicas, Abel Boyero y el subsecretario Luis Romero.

La nieta del homenajeado, recordó a su abuelo y el quehacer cultural que este gestó con sus emprendimientos. Así recordó que Armando Nieva "siempre mantuvo la convicción que el trabajo daba fortaleza, vivía abocado a los proyectos como muestra de sus ideales, empezó esta zoncera rescatando troncos añosos que cortaba porque estorbaban en alguna construcción y consideraba que debían estar en un lugar vistoso por ser viejos y haber cumplido un ciclo".

De ese modo la joven puso a consideración de los presentes la idea que tenía su abuelo sobre la historia. Decía: "arboles viejos tienen vida y representan una parte de la historia, por eso los reunió en este lugar, algunos prendieron y otros fueron convertidos en esculturas como testigos de la historia, incluso materializó su trabajo en una mano tallada en tronco que sostiene un lápiz y una Virgen del Valle como símbolo de fe".

Detalló que para su abuelo la mano era trabajo, representaba a un jubilado que podía transmitir sus vivencias a otras generaciones. El lápiz representaba la cultura vital para una identidad, "él era catamarqueño de nacimiento y patagónico por identidad", subrayó.

Recordó que para Armando Nieva el viento era un fenómeno representativo de esta región.

Su nieta pidió a la comunidad que se cuide el espacio, que se respete a los mayores, que se acompañen sus reclamos y sus derechos, "Fomentemos más espacios de identidad en Comodoro. Todos son símbolos de historia, valores, trabajo y esfuerzo", pidió.

Mientras, uno de los ex ypefianos presentes, Agustín Augustaci habló en nombre de ellos. Agradeció a los que colaboraron para sostener este lugar cultural y recreativo para los ex ypefianos y agradeció a Tito García, Isaac Ayala y a Pedro Chocobar porque trabajan en mantener y cuidar el espacio que puede usar toda la comunidad. Valoró el acompañamiento que reciben de autoridades municipales.

El intendente Carlos Linares destacó: "si no hay pasado no hay futuro". Y opinó: "los ex ypefianos son gente que ha hecho mucho, desde una plaza a un destino y han dado muestras de cómo hacer cosas trabajando y en este día hacemos un reconocimiento a una persona que dejó esto: lágrimas en los ojos y no olvido".

Recordó que este espacio lleva más de 30 años en pie. "Es difícil el mantenimiento y cuando don Augustaci se puso al frente lo vinimos a ver. Esto estaba vandalizado y hoy es esto una plaza para jubilados para tomar mate y todo lo que tenga que ver con los ypefianos. Sin dudas es un acto de un gran sentido emotivo y tenemos que agradecer a los jubilados por todo lo que hicieron por esta ciudad", resaltó.