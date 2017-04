Incendio, inundación y abandono

Tal como informó El Patagónico, Patricia Eicuol de 52 años desde agosto del 2016 que vive en la estructura de lo que fue su hogar ya que sufrió un "incendio intencional", según ella denuncia.

Desde ese día ha recorrido numerosas dependencias municipales para recibir algún tipo de ayuda. "Necesito algo chiquito, no pido que me hagan un castillo, una casita como la que tenía", ruega ya casi sin ánimo Patricia.

El temporal la encontró viviendo a la intemperie, "me entró mucha agua, gracias al grupo de scout de la iglesia pude sacar el barro de lo que queda de mi casa, se me mojaron las pocas cosas que me quedaban", relata.

Ante la intensidad de la lluvia, la vecina se autoevacuó a la parroquia del barrio, "ahí nos dieron algo para comer en esos días que estuve, gracias a Dios pudimos estar a resguardo. Ahora ya estoy en mi casita".



La catástrofe no solo se llevó lo poco que quedaba en su hogar sino que también perdió uno de los tres trabajos que tenía para vivir: "a mi patrona se le inundó la casa, perdió todo. Espero que le den una casita porque pasó de tener todo a no tener nada".

Además de todo lo vivido no recibió ningún tipo de donación: "no me llegó nada, no llegan hasta acá las donaciones, no sé qué problema habrá", se lamenta.

Las personas que quieran ayudar a Patricia pueden acercarse hasta el barrio Pietrobelli en la calle Alvear al 1490 "ahí cerquita de los molinos", indica como punto de referencia o llamarla al 0297 154085009.