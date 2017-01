El Patagónico | País/Mundo - 24 enero 2017 Incendios en La Pampa: aún quedan cuatro focos activos En esta temporada, los incendios ya arrasaron 1.100.000 hectáreas en toda la provincia, y afectaron unos 100.000 animales, provocando la mortandad de unos 1.500, a la vez que destruyeron kilómetros de alambrado.

El director de Defensa Civil de La Pampa, Luis Clara, informó que son cuatro los focos de incendio que están activos en el oeste pampeano, donde el fuego avanza quemando pastos naturales, montes y animales, y destruyó una vivienda rural, mientras trabajan en el lugar bomberos voluntarios y brigadistas de La Pampa y de la Nación.

"Estamos trabajando en el oeste pampeano con bomberos voluntarios y brigadistas de La Pampa y los que envió Nación, que pertenecen al Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, para apagar esos cuatro focos", declaró esta tarde a Télam.

El funcionario aclaró que en las últimas horas se activaron una treintena de focos que, aunque se habían apagado por la lluvia, con la tormenta eléctrica de anoche se reactivaron cuatro.

"Dos están ubicados en la zona de Perú, uno en Carro Quemado y otro en Hucal, donde creemos que se trata de un incendio grande con varios focos. Los focos de El Durazno están controlados", agregó.

Según informó Clara, el fuego avanza sobre pasturas naturales, montes y animales y, en uno de los campos también destruyó una vivienda rural, aunque no hubo víctimas.

Consultado por las condiciones climáticas en las que están trabajando, Clara respondió: "Hay menos viento y las temperaturas han bajado, lo que nos permite trabajar mejor y tener expectativa de poder controlar los focos más rápidamente".

En esta temporada, los incendios ya arrasaron 1.100.000 hectáreas en toda la provincia, y afectaron unos 100.000 animales, provocado la mortandad de unos 1.500, a la vez que y destruyeron kilómetros de alambrado, dejando pérdidas difíciles de evaluar porque el fuego no da tregua.

El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Guillermo Barisone, explicó que uno de los focos más complicados está situado en las rutas 154 y 35 y compromete una extensión de 17.000 hectáreas. "Ahí están trabajando brigadistas del plan provincial de La Pampa y hay dos brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente, que depende del ministro Sergio Bergman", aseguró Barisone.

El funcionario se refirió a las características del fuego que azotan a La Pampa y volvió a insistir en la modalidad idónea para controlar los fuegos rápidos que se dan en la zona: "Las condiciones son extremas y desfavorables. No son aconsejables medios aéreos, ya que los vientos no dan ventanas de ocasión. Se trabaja con cortafuegos. Desde el SNMF tenemos gente especialista en manejo del fuego que se han capacitado para este tipo de ocurrencias".

Asimismo, volvió a hacer hincapié en la necesidad de prevención por parte de los Gobiernos provinciales: "Estos fuegos extremos se combaten en prevención. Una picada limpia permite trabajar en el control del fuego".

En Rucanelo, departamento de Conhelo, el foco que se encontraba activo pasó a estado controlado y está en guardia de cenizas, gracias al operativo de combate de los brigadistas del SNMF en colaboración con los bomberos locales.

Por último, Barisone afirmó: "En este panorama, es una muy buena noticia no lamentar la pérdida de ningún brigadista. Lo que se necesita es poco personal pero idóneo y capaz. Sólo así se puede garantizar eficacia en el manejo del fuego y salvaguardar la vida de los brigadistas".

Fuente: