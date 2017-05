Independiente busca ganar como local en el clásico frente a Racing

El "Rojo" viene de vencer 4-2 a Newell's, pero todavía no ganó de local desde que asumió Ariel Holan como su DT. La "Academia" llega a este partido con un triunfo por 1-0 sobre Gimnasia de La Plata.

Un Independiente que halló identidad y un buen rendimiento con Ariel Holan como entrenador intentará refrendar esas virtudes como local, en donde suma cinco compromisos sin ganar, en el clásico ante un riesgoso Racing que contará con el tandem ofensivo integrado por Gustavo Bou y Lisandro López, en uno de los clásicos a jugarse hoy por la fecha 24 del torneo de Primera división.El encuentro se desarrollará en el estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda, desde las 19, con el arbitraje de Diego Abal y televisado por Canal 13.Otra vez Avellaneda vivirá el caótico frenesí que provoca el clásico de la ciudad, en esta ocasión en la cancha del "Rojo" que por primera vez, desde que se inauguró la tribuna Ricardo Bochini en diciembre pasado, tendrá ocupada su máxima capacidad con 52 mil espectadores.Independiente y Racing cara a cara y con objetivo similares, ya que para ambos la posibilidad de alcanzar a Boca Juniors en la cima de la tabla es cuasi quimérica y apuntan, como premio consuelo, alcanzar la clasificación para la Copa Libertadores 2018.Y el que llega más entonado a este "Derby" es Independiente, que reúne ocho fechas invicto y podría ponerse el atuendo de "favorito" para esta ocasión quedándole mejor que a Racing, con un elemento negativo para el equipo de Holan que es el karma que está viviendo en el Libertadores ya que suma cinco cotejos sin vencer y con penas un 36 por ciento de eficacia ante su gente.Por el contrario, con Independiente fuera de su feudo la situación es desigual porque el equipo se suelta lejos de la presión de sus hinchas y se convierte en una indeseada visita con un 79 por ciento de los puntos en juego y por esa favorable racha es que el equipo está noveno con 38 unidades.Pero este Independiente de Holan da muestras de buena salud en las últimas fechas y, en especial, en la pasada cuando superó 4 a 2 a Newell's en Rosario.En este partido Holan no podrá contar con Walter Erviti quien ante Newell's llegó al límite de tarjetas amarillas y será reemplazado por el ex Rosario Central Nery Domínguez.Racing, con 42 puntos, presenta buenos números desde el regreso de Diego Cocca a la dirección técnica ya que en el certamen local ganó siete cotejos y perdió dos (Belgrano y Temperley de visitante), con un 77 por ciento de los puntos ganados.Racing cuenta con un Bou (goleador con 10 tantos) que está volviendo al nivel del 2014, con Diego González que más adelantado llega al gol y el regreso de "Licha" López, con la ascendencia que tiene sobre sus compañeros como símbolo y capitán del equipo.Pero Cocca no contará con un jugador fundamental como Marcos Acuña, quien sufre un desgarro, un estratega en el equipo arrancando por la izquierda, quien será reemplazado por un promisorio valor como Pablo Cuadra.PROBABLES FORMACIONESIndependiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Ezequiel Barco; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.Racing Club: Agustín Orion; Gastón Díaz, Miguel Barbieri, Sergio Vittor y Emanuel Insúa; Ezequiel Videla; Diego González, Luciano Aued, Pablo Cuadra y Gustavo Bou; Lisandro López. DT: Diego Cocca.Estadio: Independiente.Hora: 19:00.Arbitro: Diego Abal.Televisa: Canal 13.