El Patagónico | Deportes - 28 diciembre 2016 Independiente elegirá entre Montero, Méndez y Holan como su nuevo técnico En ese orden figuran los candidatos para suceder a Gabriel Milito. Mañana habrá una reunión con el presidente del club Hugo Moyano, tras la cual se tomará una decisión final.

Independiente definirá esta semana el entrenador que reemplazará a Gabriel Milito y los candidatos, en orden de posibilidades en este momento, son Paolo Montero, Sebastián Méndez y Ariel Holan.

Fuentes dirigenciales confiaron a Télam que mañana habrá una reunión con el presidente, Hugo Moyano, tras la cual se tomará una decisión final.

El entrenador uruguayo, que acaba de renunciar a Colón de Santa Fe, sería el candidato con más posibilidades por el momento pero tanto Méndez, de reciente paso por Godoy Cruz de Mendoza; como Holan, ex DT de Defensa y Justicia, siguen en carrera. Sin embargo, los dirigentes de Rosario Central habían hecho trascender que tenían acordada verbalmente la contratación de Paolo Montero, con quien tenían previsto reunirse ayer, señaló a Télam un vocero del club "Canalla".

La renuncia de Milito, el sábado 17 de diciembre tras la derrota por 1 a 0 ante Banfield, sorprendió a la plana mayor de la dirigencia del 'Rojo', que esa misma semana empezó una ronda de encuentros con distintos candidatos. La extensa lista incluyó, además de a los tres ya mencionados y con posibilidades de acceder al cargo, al DT de la Reserva Fernando Berón, quien optó por permanecer en su cargo ante el primer ofrecimiento, y al ex jugador Lucas Pusineri, quien se hubiera visto ante la posibilidad de su debut como entrenador.

Además, hubo contactos con el ex entrenador del seleccionado argentino de fútbol Sergio 'Checho' Batista, quien desestimó la propuesta ante la espera de una oportunidad en el fútbol de Qatar. Pedro Monzón y Jorge Burruchaga, actualmente con trabajo en Sarmiento de Junín, ambos hombres del riñón del conjunto de Avellaneda, también fueron contactados por integrantes de la comisión directiva.

En el plano futbolístico la rescisión contractual con Cristian "Cebolla" Rodríguez, que la semana pasada parecía complicarse, seguiría según lo acordado, aseguraron a Télam allegados al futbolista.

El jugador uruguayo pretende cobrar su contrato hasta diciembre, que se le pague la deuda para dar por finalizado su vínculo y así poder continuar su carrera en Peñarol de Montevideo.

Por otra parte, el juvenil delantero Martín Benítez continuaría su carrera en Arabia Saudita, más precisamente en el Al-Hilal, que dirige el ex River, Ramón Díaz. En las próximas horas podría concretarse la operación.

El entrenador riojano hizo debutar al jugador, de 20 años, en su paso por Independiente. Benítez también estuvo en la mira del Galatasaray de Turquía, pero los directivos en esa ocasión desecharon el ofrecimiento.

El plantel de Independiente volverá al trabajo el 6 de enero en el predio Santo Domingo de Villa Domínico, y el 10 partirá hacia Luján por una semana. Después continuará los trabajos de pretemporada por siete días más en Salta.

