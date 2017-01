El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 enero 2017 Independiente empieza la pretemporada con Holan El plantel de Independiente empezará hoy en el complejo Santo Domingo de Villa Domínico los trabajos de pretemporada para el año con el flamante entrenador Ariel Holan en lugar del saliente Gabriel Milito.

Los futbolistas del club de Avellaneda están citados desde las 9 cuando empiecen prepararse de cara a la Copa Argentina, la Sudamericana y el torneo de la AFA, en el que se ubican a nueve unidades del líder Boca Juniors.

La novedad más saliente está en el cambio de cuerpo técnico, un viejo conocido de la casa como Milito no estará tras su renuncia a fin de año y si lo hará Holan con su equipo de trabajo.

Además Luis Chiaradía, médico del plantel, fue removido del cargo y le buscarán un lugar en el fútbol amateur. De no llegar a un acuerdo, el médico dejará la institución.

El plantel podrá tener una baja destacada si Cristian "Cebolla" Rodríguez termina de definir su desvinculación en las próximas horas, sino el experimentado volante uruguayo debe presentarse en Domínico hasta que se concrete su salida formal.

En torno a las altas, la única que será considerada por el nuevo cuerpo técnico es la del mediocampista Christian "Titi" Ortiz, quien regresa de su préstamo en Universidad San Martín de Perú.

Además serán siete los juveniles que subirán al plantel de Primera: el arquero Franco Vélez, los defensores Juan Di Lorenzo y Alan Franco, el mediocampista Leonel Alvarez y los delanteros Gastón Togni, Ezequiel Denis y Nicolás Messiniti.

Por ahora el 'Rojo' no cerró refuerzos y el interés prioritario es un generador de juego y un volante central, posiciones para las cuales los apuntados son Walter Erviti y Federico Mancuello para la primera posición, y Nicolás Domingo como volante central defensivo.





