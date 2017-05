El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 mayo 2017 Independiente logró una gran victoria en Rosario El "Rojo" se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Fabricio Bustos, Emiliano Rigoni y dos de Emmanuel Gigliotti. Los tantos de la "Lepra" fueron obra de Ignacio Scocco, de tiro penal, y de Maximiliano Rodríguez. Los rosarinos dejaron pasar una gran chance de acercarse a Boca.

Independiente goleó anoche como visitante a Newell's Old Boys de Rosario por 4 a 2 y lo privó de ubicarse a una unidad del líder Boca Juniors, con goles de Fabrizio Bustos (2m. PT), Emiliano Rigoni (2m. ST) y Emanuel Gigliotti (26m. y 31m. ST), en dos ocasiones; mientras que había empatado Ignacio Scocco (19m. PT), de tiro penal, y al tiempo que cerró el marcador Maximiliano Rodríguez (47m. ST), en el partido correspondiente a la vigesimotercera fecha del torneo de Primera división de fútbol.

Apenas a los dos minutos, el 'Rojo' encontró la ventaja con un disparo del pibe Fabricio Bustos que se desvió y marcó el 1-0. Sin embargo, un centro de Maximiliano Rodríguez dio en la mano de Walter Erviti en el área rival e Ignacio Scocco cambió el penal por gol que decretó el 1-1 parcial.

Al comienzo de la segunda parte, una gran jugada del equipo de Ariel Holan culminó en un disparo de Rigoni que se coló por el palo izquierdo del arquero y se puso nuevamente en ventaja.

A los 26, el 'Puma' Gigliotti marcó el 3-1 con un estupendo cabezazo, y cinco minutos más tarde otra vez el exBoca, dejando en el camino al arquero, anotó el 4-1.

Maxi Rodríguez aprovechó un rebote que quedó boyando en el área en el minuto 47' y sentenció el 4-2 final, que dejó a Newell's a cuatro puntos de Boca y a Independiente, que todavía debe un encuentro con Defensa y Justicia, con 38 y sueña con meterse a la Copa Libertadores.



SINTESIS



NEWEEL´S 2 - INDEPENDIENTE 4

Newell's: Luciano Pocrjnic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; e Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Matías Rodríguez y Walter Erviti; Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Ezequiel Barco; y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Goles PT: 2' Fabricio Bustos (I) y 19' Ignacio Scocco (N) –penal-

Goles ST: 2' Emiliano Rigoni (I), 26' y 31' Emmanuel Gigliotti (I), 46' Maximiliano Rodríguez (N).

Cambios PT: 7' Víctor Figueroa x San Román (N).

Cambios ST: 4' Nery Domínguez x Erviti (I), 22' Eugenio Isnaldo x Amoroso (N), 30' Sebastián Prediger x Figueroa (N), 37' Maximiliano Meza x Barco (I) y 42' Domingo Blanco x Benítez (I).

Amonestados: Sánchez Miño, Erviti, Gigliotti, Campaña (I). Sills, Domínguez (N).

Arbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: "Coloso Marcelo Bielsa".



PANORAMA DE LA 23A. FECHA



VIERNES

- San Martín 1 / Quilmes 0.

- Talleres 1 / Tigre 2.

SABADO

- Patronato 0 / Lanús 2.

- Racing 1 / Gimnasia 0.

- Atlético de Rafaela 3 / Unión 0.

- River 4 / Temperley 1.

- Estudiantes 0 / Boca 0.

AYER

- Aldosivi 0 / Huracán 3.

- Arsenal 0 / Olimpo 0 (suspendido en el entretiempo por lluvia).

- Defensa y Justicia 0 / Godoy Cruz 0.

- San Lorenzo 2 / Rosario Central 1.

- Colón 2 / Atlético Tucumán 2.

- Newell's 2 / Independiente 4.

HOY

20:10 Banfield vs Sarmiento. Arbitro: Pedro Argañaraz.

21:15 Vélez vs Belgrano. Arbitro: Darío Herrera.



PROXIMA FECHA



VIERNES

San Martín vs Godoy Cruz

SABADO

Atlético de Rafaela vs Atlético Tucumán

Estudiantes vs Gimnasia

Huracán vs San Lorenzo

Banfield vs Lanús

Talleres vs Belgrano

Olimpo vs Aldosivi



DOMINGO

Boca vs River

Newell´s vs Rosario Central

Colón vs Unión

Independiente vs Racing

Patronato vs Sarmiento

LUNES 15

Arsenal vs Temperley

Defensa y Justicia vs Quilmes

Vélez vs Tigre



Fuente: