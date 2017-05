El Patagónico | Deportes - 27 mayo 2017 Independiente no pudo con Aldosivi y se alejó de la punta Con ese empate, el "Rojo" llegó a los 45 puntos y quedó a siete del líder Boca que esta tarde visitará a Huracán de Parque Patricios.

Aldosivi e Independiente empataron anoche sin goles en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el inicio de la 26ta. fecha del Campeonato de Primera división de fútbol, con el arbitraje de Néstor Pitana.

Fue malo el primer tiempo. Independiente tuvo la iniciativa pero no pudo entrarle a un Aldosivi que esperaba bien, aunque tampoco conseguía explotar la contra. Así, se fueron al descanso casi sin situaciones.

La mejor, de entrada, la tuvo el 'Rojo' con un cabezazo de Emanuel Gigliotti que encontró una buena respuesta del arquero Matías Vega. La más peligrosa del local fue una volea de Nahuel Yeri.

El desarrollo no varió en el complemento. Independiente avisó con un derechazo de Nery Domínguez que pasó muy cerca y la respuesta de Aldosivi fue con un cabezazo de Nicolás Miracco que dio en el travesaño cuando Martín Campaña ya no podía hacer nada.

Lo tuvo Gigliotti, pero su remate se fue al córner después de un desvío salvador; y después del tiro de esquina, Lucas Albertengo anticipó a Vega y su cabezazo pasó al lado del palo derecho. Muy clara. No hubo más.

Independiente tiene 45 y quedó a siete de Boca, los dos con los mismos partidos disputados. Aldosivi tiene 24 y sumó otro punto importante pensando en engrosar el promedio, que lo tiene complicado.





