El Patagónico | Deportes - 20 diciembre 2016 Independiente quiere a Fernando Berón como su nuevo entrenador El "Rojo" le ofreció la dirección técnica del primer equipo al actual encargado de la Reserva, luego de la renuncia de Gabriel Milito.

Independiente realizó sondeos por Eduardo "Chacho" Coudet y Ricardo Gareca para reemplazar a Gabriel Milito y una vez descartadas ambas posibilidades le ofreció ayer la dirección técnica del primer equipo a Fernando Berón, el actual encargado de la Reserva.

Fuentes de la Comisión Directiva del club le aseguraron a Télam que el posicionamiento de Berón, de 49 años y con toda una trayectoria orientada a los juveniles, surgió por la falta de consenso para un tercer candidato de peso y también por el buen trabajo realizado en su área, que podría extenderse a la división mayor por su conocimiento de los jugadores de la cantera.

En Primera división, el actual entrenador de la Reserva sólo registra un interinato en San Lorenzo en 2006 y otro en Independiente, este mismo año, antes de la firma Milito.

El presidente del club, Hugo Moyano, se sorprendió por la sorpresiva renuncia del "Mariscal" luego de la derrota con Banfield (0-1) el sábado en Avellaneda y los dos primeros apuntados para la sucesión se le cayeron rápidamente por diferentes motivos.

Sucede que Coudet, recientemente desvinculado de Rosario Central, tiene avanzada una negociación con Racing Club y Gareca -campeón como jugador de Independiente en 1994- rechazó la propuesta por su contrato vigente con el seleccionado peruano, al que intentará clasificar para el próximo Mundial Rusia 2018.

Al recibir la propuesta, Berón dejó la puerta abierta pero puso de manifiesto que su proyecto laboral está en la Reserva, que lidera el campeonato de la categoría con 29 puntos y un partido menos.

Quien resulte nuevo director técnico de Independiente deberá encarar el primer semestre de 2017 con apenas un refuerzo para su plantel o bien resignar a Leandro Fernández o Maximiliano Meza. Esto es así porque cuando se lesionó el ex Godoy Cruz de Mendoza, ya con el libro de pases cerrado, Independiente consiguió autorización para contratar al ex Gimnasia y Esgrima La Plata, que de permanecer en el plantel ya con el primero recuperado, ocupará un cupo de refuerzo.

Ante este contexto, y con un plantel que incluso en caso de no sufrir más bajas ya fue considerado "corto" por Milito, Berón surge como un buen candidato por su conocimiento de los juveniles.

Al margen del técnico, Independiente ya registró la baja del primer futbolista con el acuerdo del mediocampista uruguayo Cristian "Cebolla" Rodríguez para romper su contrato seis meses antes por sus continuas lesiones.

De este modo, el internacional "Celeste" se va tras un paso de un año y medio por el conjunto de Avellaneda, en el cual sumó apenas 543 minutos de 1.340 posibles, en los cuales si bien despertó expectativas pasó más tiempo lesionado que a disposición de los entrenadores.

En tanto, también hay acuerdo de palabra con Defensor Sporting de Uruguay para concretar la compra del pase del arquero uruguayo Martín Campaña, a quien también se le extenderá y mejorará el contrato.

Independiente abonaría 650 mil dólares en dos pagos por el 80% de la ficha del futbolista que también integra el seleccionado uruguayo de fútbol.

