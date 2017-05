El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 mayo 2017 Independiente se impuso en el clásico de Avellaneda y sueña con la Libertadores El "Rojo" venció con goles de Emiliano Rigoni en el primer tiempo y de Maximiliano Meza cuando el partido llegaba a su fin. Fue la primera victoria de Ariel Holan como DT de Independiente en el Libertadores.

Independiente venció anoche a Racing por 2-0 en condición de local en el estadio 'Libertadores de América' y sumó su noveno partido consecutivo sin derrotas, por la 24ta. jornada del torneo de Primera división.

Los tantos del partido fueron anotados por Emiliano Rigoni y Maximiliano Meza, a los 15 minutos y 45 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

El primer tiempo tuvo un trámite parejo con pocas situaciones de gol. La más clara fue para el conjunto visitante, cuando a los 24 Luciano Aued robó una pelota en la mitad de la cancha y habilitó de gran manera a Gustavo Bou, que quedó mano a mano con Martín Campaña pero llamativamente definió muy mal, al cuerpo del arquero.

En el complemento la cosa cambió: con el correr de los minutos Independiente se fue apropiando del juego y fue acercándose cada vez más al arco de Agustín Orion. A los 8 se dio la polémica de la noche cuando Ezequiel Barco fue derribado en el área tas una clara falta que Diego Abal obvió.

Sin embargo a los 15 llegaría la apertura del marcador tras una notable definición de pelota detenida de Rigoni, que puede pegarle con las dos piernas de igual manera y con la zurda la puso junto al palo de Orión, que se había jugado para el otro lado y cuando quiso volver sobre sus pasos ya no llegó a evitar el 1-0.

El tanto del 'Rojo' no cambió el panorama y a los 29 otra vez de pelota detenida se acercó el local pero esta vez Orion despejó el derechazo de Barco. El arquero tuvo que responer una vez más a los 46, tras un remate de Albertengo al primer palo.

El encuentro parecía acabarse por la mínima diferencia, pero en la última jugada, Meza elaboró una notable jugada por la derecha, corrió en paralelo a la línea de fondo y definió de tres dedos al palo más lejano para desatar la locura en el Libertadores de América.

Enorme victoria del 'Rojo' que no había ganado en su casa desde que inició el año y sigue sin saber lo que es la derrota desde que tiene a Holan como entrenador. Independiente quedó a cuatro puntos de los puestos de Copa Libertadores y todavía debe el encuentro ante Defensa y Justicia.

Por el lado de la visita, el clásico solo aportó preocupación y significó la segunda derrota en tres partidos, algo que alejó a la Academia de la pelea por el título.



SINTESIS



INDEPENDIENTE 2 - RACING 0

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Ezequiel Barco; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Racing Club: Agustín Orion; Gastón Díaz, Miguel Barbieri, Sergio Vittor y Emanuel Insúa; Diego González, Ezequiel Videla, Luciano Aued y Pablo Cuadra; Gustavo Bou y Lisandro López. DT: Diego Cocca.

Gol PT: 15' Emiliano Rigoni (I).

Gol ST: 47' Maximiliano Meza (I).

Cambios ST: 25' Santiago Rosales x Videla (RC), 27' Maximiliano Meza x Domínguez (I), 36' Braian Guille x Cuadra (RC) y 40' Lucas Albertengo x Barco (I).

Amonestados: Domínguez, Gigliotti y Sánchez Miño (I). González, Videla, Díaz, Abued (RC).

Arbitro: Diego Abal.

Estadio: Libertadores de América.



GOLEADORES



Jugador Goles

Driussi, Sebastián (River Plate) 15

Benedetto, Darío (Boca Juniors) 14

Sand, José (Lanús) 13

Alario, Lucas (River Plate) 12

Scocco, Ignacio (Newell's) 12

Zampedri, Fernando (Atl Tucumán) 11

Bou, Gustavo (Racing Club) 10

Luna, Carlos (Tigre) 9

Palacios, Sebastián (Talleres (C)) 9

Blandi, Nicolás (San Lorenzo) 8

Gudiño, Gabriel (Atl Rafaela) 8

Pavón, Cristian (Boca Juniors) 8

Rigoni, Emiliano (Independiente) 8

Rodríguez, Maximiliano (Newell's) 8



PANORAMA DE LA 24A. FECHA



VIERNES

- San Martín 1 / Godoy Cruz 2.



SABADO

- Estudiantes 1 / Gimnasia 0.

- Talleres 1 / Belgrano 1.

- Banfield 1 / Lanús 0.

- Atlético de Rafaela 1 / Atlético Tucumán 0.

- Huracán 0 / San Lorenzo 1.

- Olimpo 2 / Aldosivi 0.



AYER

- Colón 1 / Unión 1.

- Newell's 1 / Rosario Central 3.

- Boca 1 / River 3.

- Independiente 2 / Racing 0.

- Patronato 2 / Sarmiento 2.



HOY

19:00 Arsenal vs Temperley, Mariano González.

19:00 Defensa y Justicia vs Quilmes, Jorge Baliño.

21:15 Vélez vs Tigre, Pedro Argañaraz.



PROXIMA FECHA: 25A.



VIERNES

Atlético Tucumán vs Banfield



SABADO

Independiente vs Huracán

Lanús vs Atlético de Rafaela

Belgrano vs Patronato

Sarmiento vs Talleres

Unión vs Arsenal

Tigre vs San Martín



DOMINGO

San Lorenzo vs Aldosivi

Rosario Central vs Racing

Boca vs Newell's

Quilmes vs Defensa y Justicia

Temperley vs Colón

Godoy Cruz vs Vélez



LUNES

Gimnasia vs River (TV)

Olimpo vs Estudiantes (TV)



