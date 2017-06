El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 junio 2017 Independiente se pone al día con Defensa y Justicia El partido debía disputarse a fines de marzo el "Rojo" pidió la postergación ya que fue en medio de una fecha FIFA y se quedaba sin el arquero uruguayo Martín Campaña. El encuentro, que se jugará en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela a partir de las 19:45, con el arbitraje de Ariel Penel, será clave para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores de América de 2018.

Independiente visitará a Defensa y Justicia en un partido postergado de la 17ma fecha del torneo de Primera División que será clave para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores de América de 2018.

El encuentro, que sufrió varias reprogramaciones, se disputará en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela a partir de las 19.45, con el arbitraje de Ariel Penel y transmisión de la Televisión Nacional Pública.

El partido debía disputarse a fines de marzo último pero Independiente pidió la postergación ya que fue en medio de una fecha FIFA y se quedaba sin el arquero uruguayo Martín Campaña.

Luego, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo programó para el domingo 11 de junio pero Defensa y Justicia solicitó un nuevo cambio ya que tanto el entrenador, Sebastián Beccacece, como su ayudante, Nicolás Diez, estaban abocados al seleccionado argentino en la gira por Australia y Singapur.

Luego de varias idas y vueltas, el "Rojo" aceptó la nueva fecha a pesar de la seguidilla de cuatro partidos en once días que afrontará a partir de hoy y el "halcón" tendrá la posibilidad de contar con su cuerpo técnico completo.

El equipo dirigido por Ariel Holan tiene 45 puntos y viene de perder un invicto de once partidos ante el líder Boca Juniors que lo superó por 3 a 0 en La Bombonera, el pasado domingo 4 de junio.

Además de recuperarse tras el duro golpe, el "Diablo" intentará obtener un triunfo que igualará la línea de Newell's Old Boys de Rosario (48) y lo meterá en la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Defensa y Justicia, por su parte, suma 40 puntos y también cortó una serie positiva de ocho partidos sin caídas luego de perder ante Sarmiento por 1 a 0 en Junín.

Sin embargo, el "Halcón" se hizo fuerte en Florencio Varela donde no pierde desde el 28 de noviembre del año pasado cuando fue superado por Patronato (2-1). Desde allí, hilvanó cinco victorias y dos empates.

Antes de dedicarse de lleno al seleccionado argentino, Beccacece buscará dejar al equipo en la próxima edición de la Copa Sudamericana (está a dos puntos de Rosario Central), el mismo certamen en el que hace semanas consiguió una histórica clasificación a la segunda fase tras eliminar a San Pablo, de Brasil.

En simultáneo, la dirigencia encabezada por José Lemme ya recibió la negativa de Gabriel Milito para reemplazar a Becaccece y ahora le apuntará a Walter Coyette, de buena campaña en Chacarita en el Nacional B.

En cuanto a lo futbolístico se espera un atractivo duelo entre dos equipos con propuestas ofensivas que, además, tendrá el condimento del retorno de Holan a Florencio Varela donde estuvo más de un año y medio.

Con respecto a la dura derrota ante el puntero, Independiente presentará, al menos, dos variantes ya que el delantero Emmanuel Gigliotti fue descartado por una pubalgia y Walter Erviti será reemplazado por Nery Domínguez por decisión técnica.

Maximiliano Meza (en este caso jugaría Martín Benítez de "falso nueve", como dijo el DT) y Lucas Albertengo son las alternativas para ingresar por el "Puma", mientras que la otra duda pasa por el defensor y capitán Nicolás Tagliafico, quien regresa de la gira por Australia y Singapur con el seleccionado argentino. Si no está en condiciones jugará Julián Vitale.

Durante la ausencia de Beccacece y Diez, Defensa estuvo a cargo de Francisco Meneghini, quien probó distintas variantes pero recién con el arribo del entrenador se definirá el equipo titular pero podría ser el mismo que perdió en Junín.

Este será el tercer enfrentamiento entre Defensa y Justicia e Independiente en Primera División y el primero en el "Tito" Tomaghello ya que tanto en 2014 (empate 1-1) y en 2015 (triunfo 1-0 del "rojo") se jugó en Avellaneda.



PROBABLES FORMACIONES



Defensa y Justicia: Gabriel Silva; Hugo Silva, Pablo Alvarado y Alexander Barboza; Ignacio Rivero, Leonel Mirando, Jonás Gutiérrez y Rafael Delgado; Gonzalo Castellani; Andrés Ríos y Agustín Bouzat. DT: Sebastián Beccacece.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico o Julián Vitale y Juan Sánchez Miño; Emiliano Rigoni, Nery Domínguez, Diego Rodríguez y Maximiliano Meza o Martín Benítez; Ezequiel Barco y Martín Benítez o Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan.

Cancha: Defensa y Justicia.

Hora: 19:45.

Arbitro: Ariel Penel.

TV: Televisión Nacional Pública.

Fuente: