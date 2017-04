El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 28 abril 2017 Independiente va por otra victoria, ahora como local Será en uno de los partidos que pondrá en marcha la 22ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división. El "Rojo" viene de vencer a Arsenal 2-0 y esta noche irá por su primera victoria como local en la era Ariel Holan.

Independiente buscará esta noche su primera victoria como local en la era del técnico Ariel Holan, cuando reciba a Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la fecha 22 del torneo del Campeonato de fútbol de Primera división.

El "Rojo" y el "Pincha" se medirán desde las 21:15, en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, con el arbitraje de Jorge Baliño y transmisión a cargo de la Televisión Pública Argentina.

Independiente, que marcha noveno en el torneo con 34 puntos (a once del líder Boca), es dirigido por Holan desde la fecha 15, cuando el ex DT de Defensa y Justicia reemplazó a Gabriel Milito. Desde que asumió, el equipo logró tres empates como local (contra San Martín de San Juan, Vélez y Atlético Rafaela) y tres victorias de visitante por el campeonato (Patronato y las últimas dos al hilo sobre Talleres de Córdoba y Arsenal), pero aún no festejó en el Libertadores de América.

"En varios pasajes de local hemos jugado mejor que en algunos momentos de visitante, e incluso hemos creado muchísimas situaciones de gol, pero nos falta tranquilidad para definir", declaró Holan, que quiere saldar la deuda en casa con la gente de Independiente.

Estudiantes, por su parte, está prendido más arriba en la tabla con 39 unidades y no quiere ceder espacio. Los conducidos por Nelson Vivas, al igual que Independiente, no perdieron en las últimas seis fechas, con tres triunfos y tres empates (en las últimas dos fechas contra Newell's 1-1 y Huracán 0-0).

En Independiente, Walter Erviti -que sufrió un esguince de rodilla ante Atlético Rafaela y no jugó ante Arsenal- podría retornar al equipo principal, aunque Holan no quiere apurarlo y por eso continuaría en el 11 inicial Diego "Torito" Rodríguez, que está teniendo un buen nivel junto a Nery Domínguez en el doble cinco.

Otra opción es ponerlo a Erviti (36 años) por Martín Benítez.

La otra variante que podría presentar Independiente es el ingreso del zaguero Alan Franco, quien se perdió también el encuentro ante Arsenal por un traumatismo lumbar. En caso de entrar Franco, saldría Juan Sánchez Miño y Nicolás Tagliafico pasará a jugar de lateral.

Estudiantes presentará modificaciones por las bajas obligadas por problemas musculares de Israel Damonte, que podría regresar contra Boca, y del delantero colombiano Juan Ferney Otero, que en la semana sufrió una lesión grado 2 en el sóleo de la pierna izquierda y recién podría regresar para el choque copero ante Barcelona en Ecuador el 17 de mayo.



PROBABLES FORMACIONES



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Jorge Figal, Juan Sánchez Miño o Alan Franco y Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez o Walter Erviti y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Ezequiel Barco y Martín Benítez; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Mariano Andújar, Matías Aguirregaray, Juan Marcos Foyth, Jonathan Schunke y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Rodrigo Braña y Bautista Cascini, Lucas Rodríguez; Lucas Viatri o Javier Toledo. DT: Nelson Vivas.

Estadio: Libertadores de América.

Hora: 21:15.

Arbitro: Jorge Baliño.

TV: Televisión Pública Argentina.



PROGRAMA DE LA 22A. FECHA



HOY

19:00 Quilmes vs Talleres, Germán Delfino.

21:15 Independiente vs Estudiantes, Jorge Baliño.



MAÑANA

16:00 Gimnasia vs San Lorenzo, Néstor Pitana.

16:00 Huracán vs Newell's, Héctor Paletta.

16:10 Sarmiento vs Colón, Fernando Rapallini.

18:20 Tigre vs Banfield, Facundo Tello.

20:00 Temperley vs Racing Club, Mauro Vigliano.

20:30 Unión vs Patronato, Diego Abal.



DOMINGO

16:00 Godoy Cruz vs San Martín, Andrés Merlos.

17:00 Rosario Central vs Aldosivi, Patricio Loustau.

19:10 Boca Juniors vs Arsenal, Darío Herrera.

19:30 Olimpo vs Atlético de Rafaela, Ariel Penel.



MARTES

21:00 Lanús vs Vélez, Fernando Espinoza.

Horario a confirmar

Belgrano vs Defensa y Justicia, Nicolás Lamolina.



POSTERGADO

Atlético Tucumán vs River Plate.





Fuente: