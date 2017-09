El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 septiembre 2017 Independiente visita a Olimpo con la intención de sumar otro triunfo El partido corresponde a la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El "Rojo" debutó con un triunfo ante Huracán 3-1, mientras que el cuadro bahiense cayó en la Bombonera ante Boca 3-0.

Independiente, que mostró un nivel de juego muy prometedor en su debut en el torneo de Primera división, visitará esta noche a Olimpo de Bahía Blanca, cuya prioridad es engrosar el promedio y alejarse de la zona de descenso, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SFA).

El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio Roberto Carminatti, con el arbitraje del internacional Diego Abal, que reemplazará a Jorge Baliño, que fue desafectado por enfermedad.

Por la primera fecha, Independiente derrotó como local por 3-1 a Huracán y mostró nivel de candidato a pelear por el título, mientras que Olimpo, que se encuentra en una posición incómoda en la tabla de los promedios, perdió por 3-0 ante Boca Juniors en La Bombonera.

El 'Rojo' tuvo un debut exitoso en la SFA y también divide sus fuerzas entre los octavos de final de la Copa Sudamericana y los 16avos de Copa Argentina, en ambos casos en eliminatorias ante Atlético de Tucumán, por esa razón, el entrenador Ariel Holan realizaría algunas variantes para jugar en Bahía Blanca.

Alan Franco, con una sobrecarga en el gemelo derecho, entrenó a la par de sus compañeros pero su lugar como zaguero central será ocupado por Rodrigo Moreira, quien haría su debut en la Primera del 'Rojo'.

La mayor rotación se daría en el mediocampo, donde el uruguayo Diego Rodríguez y Jonás Gutiérrez reemplazarían al doble cinco conformado por Nicolás Domingo y Walter Ervitti, mientras que Lucas Albertengo ingresaría en lugar de Martín Benítez, autor de dos goles y figura ante el 'Globo'.

Holan incluyó en la lista de convocados para este encuentro al goleador Emmanuel Gigliotti, quien el 5 de julio fue operado de una hernia inguinal y de una pubalgia que lo venía aquejando desde hace tiempo.

Por el lado de Olimpo, la prioridad es alejarse de la zona de descenso, ya que con un coeficiente de 1.129 solo supera a Huracán (1.090), Temperley (1.077), Arsenal (1.051) y Argentinos Juniors y Chacarita Juniors, ambos con 0.000, pero el ánimo esta por las nubes tras ganarle por 4-2 a Racing Club y avanzar a octavos de final de la Copa Argentina.

El entrenador 'aurinegro', Mario Sciacqua, hará ingresar al delantero David Depetris en lugar de Franco Troyansky, en tanto que el mediocampista Tomás Costa reemplazará al defensor Pedro Silva Torrejón, lo cual generará otros movimientos dentro del once inicial.

Lucas Mancinelli pasará a desempeñarse como lateral derecho, el uruguayo Emiliano Tellechea se moverá por el mismo sector en la mitad de la cancha y Costa entrará como volante central.



PROBABLES FORMACIONES



Olimpo: Adrián Gabbarini; Lucas Mancinelli, Cristian Nasuti, Matías Cahais y Cristian Villanueva; Emiliano Tellechea, Lucas Villarruel, Tomás Costa y Maximiliano Fornari; David Depetris; Luis Vila. DT: Mario Sciaqua.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Rodrigo Moreira, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Jonás Gutiérrez y Diego Rodríguez; Maximiliano Meza, Lucas Albertengo y Ezequiel Barco; Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Estadio: Roberto Carminatti.

Hora: 21:15.

Arbitro: Diego Abal.

TV:TNT Sports.



PROGRAMA DE LA 2A. FECHA



HOY

19:05 Arsenal vs Colón (Ariel Penel).

19:05 Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (Germán Delfino).

21:15 Olimpo vs Independiente (Diego Abal).



MAÑANA

14:05 Belgrano vs San Martín (Andrés Merlos).

16:05 Estudiantes (LP) vs Defensa y Justicia (Fernando Espinoza).

18:05 Patronato vs Argentinos Juniors (Juan Pablo Pompei).

20:05 Racing Club vs Temperley (Silvio Trucco).



DOMINGO

11:05 Chacarita Juniors vs Tigre (Fernando Rapallini).

14:05 Godoy Cruz vs Talleres (Darío Herrera).

16:05 Rosario Central vs San Lorenzo (Patricio Loustau).

18:05 River vs Banfield (Néstor Pitana).

20:05 Lanús vs Boca (Fernando Echenique).



LUNES

19:05 Unión vs Gimnasia (LP) (Nicolás Lamolina).

21:05 Huracán vs Newell's (Mauro Vigliano).



