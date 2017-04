El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 abril 2017 Independiente y Estudiantes animaron un atractivo empate Los goles del "Rojo" los marcaron Martín Benítez y Ezequiel Barco, éste de tiro penal. Los tantos del "Pincha" los anotaron Facundo Sánchez y Matías Aguirregaray. Los de Avellaneda siguen sin ganar como local en la era Holan.

Independiente y Estudiantes de La Plata igualaron 2 a 2, en un partido jugado anoche en el estadio Libertadores de América por la 22da fecha del torneo de fútbol de Primera división. Martín Benítez y Ezequiel Barco, de penal, marcaron los goles del local y Facundo Sánchez y Matías Aguirregaray hicieron los del "Pincha".

Empezó mejor la visita y de entrada estuvo cerca con un cabezazo de Lucas Rodríguez que encontró una buena respuesta de Martín Campaña. Con el paso de los minutos el partido se hizo parejo, friccionado y con poca acción en las áreas.

Recién a los 26 el 'Rojo' generó peligro y la primera terminó en gol: centro, chilena de Martín Benítez y arriba el equipo conducido por Ariel Holan, que no pudo conservar la ventaja antes del descanso porque Facundo Sánchez lo empató a los 44 al tomar un rebote en el palo tras un cabezazo de Lucas Viatri.

Ese primer tiempo tuvo dos polémicas y en ambas estuvo involucrado Emmanuel Giglioti: primero, el delantero cometió una fuerte infracción que bien le pudo haber valido al roja y, luego, de cabeza puso el segundo pero el árbitro Jorge Baliño vio falta en el salto.

El 'Pincha' lo dio vuelta en el inicio del complemento y fue por su inesperado goleador en los últimos partidos, Matías Aguirregaray, quien ingresó solo -bien habilitado- tras un tiro libre y definió ante Campaña. Independiente fue en busca del empate y lo tuvo por Gigliotti, pero remató por arriba. Finalmente, la paridad llegó gracias a Ezequiel Barco, quien se hizo cargo de un penal infantil que cometió Santiago Ascacíbar (puso la mano en un centro).

Otra vez Gigliotti, tras un exquisito remate de Nery Domínguez que dio en el travesaño, casi mete el tercero. El local fue el que más lo buscó en el final y, a los 43, casi pasa a ganarlo en una jugada en la que lo tuvieron el Puma y Walter Erviti.

Con este resultado, Independiente suma 35 puntos y continúa invicto con Holan, aunque sigue sin poder ganar en su estadio. Estudiantes, por su parte, tiene 40 unidades y quedó a cinco de Boca, el líder del torneo de Primera división.



SINTESIS



INDEPENDIENTE 2 - ESTUDIANTES 2

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Jorge Figal, Alan Franco y Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Ezequiel Barco y Martín Benítez; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Estudiantes: Mariano Andújar, Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Juan Foyth y Sebastián Dubarbier; Facundo Sánchez y Santiago Ascacíbar; Augusto Solari, Lucas Rodríguez y Bautista Cascini; y Lucas Viatri. DT: Nelson Vivas.

Goles PT: 26' Martín Benítez (I), 44' Facundo Sánchez (E).

Goles ST: 1' Matías Aguirregaray (E), 10' Ezequiel Barco –p- (I).

Cambios ST: 17' Rodrigo Braña x Solari (E), 23' Maximiliano Meza x Rodríguez (I), 28 Juan Ignacio Cavallaro x Ascacíbar (E), 32' Walter Erviti x Benítez (I), 41' Gastón Togni x Rigoni (I) y 41' Juan Bautista Cejas x Sánchez (E).

Amonestados: Gigliotti, Tagliafico (I). Dubarbier, Aguirregaray, Ascacíbar, Cascini y Schunke (E).

Arbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Libertadores de América.



PANORAMA DE 22A. FECHA



AYER

- Quilmes 1 / Talleres 0.

- Independiente 2 / Estudiantes 2.



HOY

16:00 Gimnasia vs San Lorenzo, Néstor Pitana.

16:00 Huracán vs Newell's, Héctor Paletta.

16:10 Sarmiento vs Colón, Fernando Rapallini.

18:20 Tigre vs Banfield, Facundo Tello.

20:00 Temperley vs Racing Club, Mauro Vigliano.

20:30 Unión vs Patronato, Diego Abal.



MAÑANA

16:00 Godoy Cruz vs San Martín, Andrés Merlos.

17:00 Rosario Central vs Aldosivi, Patricio Loustau.

19:10 Boca Juniors vs Arsenal, Darío Herrera.

19:30 Olimpo vs Atlético de Rafaela, Ariel Penel.



MARTES

21:00 Lanús vs Vélez, Fernando Espinoza.

Horario a confirmar

Belgrano vs Defensa y Justicia, Nicolás Lamolina.



POSTERGADO

Atlético Tucumán vs River Plate.





Fuente: