El Patagónico | Deportes - 30 enero 2017 Independiente y Racing cierran los torneos de verano en Mar del Plata Se miden a partir de las 22:10 en el estadio José María Minella. La "Academia" logró una clara victoria ante el "Rojo" por 3 a 0 en el primer cruce del año y ese resultado, combinado con el posterior empate frente a Atlético Tucumán, le permitió adjudicarse la Copa Provincia de Salta.

Independiente y Racing cerrarán hoy los torneos de fútbol de verano en Mar del Plata, cuando se enfrenten por la Copa Clásico de Avellaneda.

El partido se jugará desde las 22:10 en el estadio José María Minella de la ciudad balnearia, con el arbitraje de Diego Abal y la televisación de Fox Sports.

Racing logró una clara victoria ante Independiente por 3 a 0 en el primer cruce del año y ese resultado, combinado con el posterior empate frente a Atlético Tucumán, le permitió adjudicarse la Copa Provincia de Salta.

En la última práctica antes del clásico, el DT de Racing Diego Cocca no dio indicios del probable equipo pero todo hace indicar que dispondrá a los titulares.

El plantel de la "Academia" sumó durante la pretemporada al ex mediocampista de Colón de Santa Fe y Boca Juniors Marcelo Meli, llegado de Sporting de Portugal, que todavía no tuvo minutos en el campo de juego.

Independiente, que tras aquella derrota ante Racing vivió un incidente entre jugadores y simpatizantes, espera por uno de sus dos primeros refuerzos, Walter Erviti, mientras que Nery Domínguez figura en la lista de convocados.

Disconforme con la actuación en el clásico disputado en el norte argentino, el DT Ariel Holan no incluirá entre los titulares a los delanteros Martín Benítez y Diego Vera, y cambiaría el dibujo de 4-3-3 a 3-4-3.



PROBABLES FORMACIONES

Independiente: Martín Campaña; Alan Franco, Nicolás Figal y Nicolás Tagliafico; Damián Martínez, Julián Vitale, Domingo Blanco y Emiliano Rigoni; Maximiliano Meza, Germán Denis y Gastón Togni. DT: Ariel Holan.



Racing Club: Agustín Orión; Iván Pillud, Mariano Barbieri, Sergio Vittor y Pablo Alvarez; Gastón Díaz, Luciano Aued, Diego González y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lisandro López. DT: Diego Cocca.



Arbitro: Diego Abal.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

Hora: 22:10

Televisa: Fox Sports.



Fuente: