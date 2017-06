Indignación: apareció un perro con un impresionante corte en el cuello

En la jornada de ayer el médico veterinario Gustavo Quagliardi recibió en su veterinaria un perro con graves heridas en el cuello y el responsable de la mascota había sugerido que se habrían producido por una pelea con otro can.

Al comenzar a inspeccionar al animal el veterinario comenzó a ver indicios que se trataría de otra cosa: "si hubiese sido la mordida de un perro tendría que haber desgarrado músculos y alrededor de la herida debería haber baba del otro animal con restos de pelo, por lo que deducimos que fue hecho con un elemento punzo cortante", declaró Quaglardi a El Patagónico.

El hombre que llevó al can ya es conocido en la veterinaria: "es un hombre que ha traído varias veces al animal para darle inyecciones, y siempre se ha portado muy bien en cuanto a las indicaciones que se le han dado, él comentó que el perro se le escapó de la casa y volvió así", detalla Gustavo.

Esta no es la primera vez que recibe una mascota en una situación grave producto de heridas producidas por elementos cortantes: "el año pasado hemos recibido un perro apuñalado, estas situaciones generan indignación y deben ser contadas para generar conciencia en cuanto a la tenencia responsable, que se basa en tener los recaudos para que las mascotas no se escapen de las casas".

En ese sentido, el médico veterinario resaltó el papel de los proteccionistas ya que: "ellos generan conciencia y difunden la importancia de la tenencia responsable, vuelvo a insistir, de una mascota".

En tanto a la mascota agredida el veterinario detalló: "se le hicieron las curaciones correspondientes, se les dio calmantes y afortunadamente evoluciona favorablemente, va a ser una larga recuperación pero ya se encuentra estable y estamos haciendo todo lo posible para que siga así".

"NO HAY UN DEGOLLADOR DE PERROS SUELTOS"

Gustavo quiso aclarar versiones que comenzaron a circular sobre un "degollador de perros": "quiero aclarar que esto que pasó hoy no es común y desmentir que haya un degollador de perros suelto por la ciudad".

Finalmente, el médico dejó recomendaciones: "la mejor manera de precaverse de estas situaciones es tener a la mascota en el patio con todas las medidas de seguridad para que no se escape y pueda o sufrir un atropello, morder a otras personas, o sufrir este tipo de acciones totalmente repudiables. Con esto no quiero poner la responsabilidad de que lo que le sucedió al perro es culpa del dueño si no que la gente tome conciencia y tenga precauciones".